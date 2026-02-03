¡La UFC vuelve a Londres! Evloev vs Murphy por el puesto de retador a Volkanovski

La mejor liga de MMA del planeta confirmó su regreso a tierras británicas con un Fight Night de altos vuelos que marcará el futuro inmediato del peso pluma. Lerone Murphy y Movsar Evloev, dos contendientes que vieron cómo este pasado fin de semana Diego Lopes se les adelantaba para disputar el título ante Alexander Volkanovski, encabezarán el UFC London del próximo 21 de marzo en el mítico O2 Arena, un recinto ya habitual en el calendario de la promotora.

El inglés, afincado en Manchester, contará con el apoyo de su público en el combate más importante de su carrera. A sus 34 años, ‘The Miracle’, con un impecable récord de 17-0-1, se enfrenta al gran ‘coco’ de la categoría: Movsar Evloev, el grappler más dominante de las 145 libras y también invicto como profesional.

El ganador se va contra 'The Great'

El peleador de Ingushetia no pertenece al clan Nurmagomedov, pero sí responde al clásico linaje daguestaní dentro de la jaula: lucha de élite, control absoluto y máxima efectividad, aunque con un estilo poco agresivo y escasamente vistoso. Ese enfoque, unido a su falta de finalizaciones, le ha penalizado en su ascenso dentro de la UFC. Pese a vencer de forma consecutiva a rivales de primer nivel como Dan Ige, Arnold Allen y Aljamain Sterling —todos por decisión—, nunca recibió la oportunidad titular. Tampoco han ayudado sus recurrentes problemas físicos: de los 20 combates programados en los que estaba implicado, 11 fueron cancelados, la mayoría por su parte.

Salvo sorpresa mayúscula, el vencedor de este Main Event londinense se ganará el derecho a enfrentar al actual campeón, el ‘GOAT’ del peso pluma, Alexander Volkanovski, que viene de derrotar nuevamente a Diego Lopes en la revancha y se mantiene como un rival casi imbatible en combates a cinco asaltos. Solo Ilia Topuria ha logrado detenerle dentro de la división, noqueándolo de forma contundente, algo que a día de hoy parece impensable tanto para Evloev como para Murphy, dos peleadores sin un poder noqueador diferencial.

A la espera del orden definitivo de la cartelera, la UFC también anunció a Luke Riley como protagonista del combate coestelar. Compañero de Paddy Pimblett en el Next Generation MMA de Liverpool y una de las promesas emergentes del peso gallo, Riley se medirá a Michael Aswell a tres asaltos. El estadounidense presenta un récord de 11-3 y un balance de 1-1 en UFC, mientras que el favoritismo recae claramente del lado del británico, que debutó el pasado noviembre con un KO espectacular en Catar ante Bogdan Grad.

Otro peleador del mismo gimnasio que estará presente en Londres es Shem Rock, quien no tuvo tanta fortuna en su estreno catarí, cayendo por decisión ante Aliev. El experto en jiu-jitsu buscará resarcirse frente a Abdul-Kareem Al-Selwady.

Noticias relacionadas

Por su parte, Michael ‘Venom’ Page disputará el tercer combate más destacado de la noche en un duelo 100% británico ante Sam Patterson en el peso wélter, un cruce que ha generado polémica en redes sociales al enfrentar a dos peleadores de la misma nacionalidad. Completan la Main Card los enfrentamientos Iwo Baraniewski vs. Austen Lane y Roman Dolidze vs. Christian Leroy Duncan.