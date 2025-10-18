UFC Vancouver con De Ridder vs Allen hoy: Horario y dónde ver el Fight Night por TV en España

Vancouver vuelve a subirse a la jaula de la UFC con una velada que apunta a sacudir el peso medio y a poner deberes al campeón. En el combate estelar se cruzan Reinier de Ridder y Brendan Allen, un choque con aroma a eliminatoria oficiosa que llega tras el cambio de rival por la baja de Anthony Hernandez.

De Ridder aterriza con su libreto de dominio posicional y transiciones rápidas al suelo, capaz de encadenar derribos con presión desde arriba y amenazas constantes de sumisión. Allen, con más rodaje en UFC, propone un ritmo alto, clinch físico y un grappling ofensivo que castiga cada error. Si el neerlandés fija el control, el reloj será su aliado; si el estadounidense logra negar las entradas y castigar en las salidas, el intercambio de pie puede desnivelar la pelea. La balanza de poder pasa por el primer contacto, las defensas de cadera y la capacidad de cada uno para ganar las segundas acciones en los scrambles. En la previa de pesaje ambos dieron el límite con solvencia, sin sobresaltos de última hora.

El coestelar habla con acento canadiense por Mike Malott, que comparte foco con Kevin Holland en un duelo de estilos nítidos. Holland brilla cuando manda a distancia con golpes rectos y lectura de tiempos, Malott crece cuando acorta terreno, castiga al cuerpo y encuentra manos por dentro. Con solo tres asaltos, la gestión del ritmo y la precisión en las entradas pueden decidir un choque que promete decibelios en la grada.

Por detrás llega dinamita suficiente para sostener la madrugada española. Manon Fiorot mide su volumen y trabajo de piernas ante Jasmine Jasudavicius en mosca, Marlon “Chito” Vera contrasta su paciencia de francotirador con la ortodoxia de Aiemann Zahabi en gallo, y se suman Cody Gibson contra Aoriqileng y el choque ligero entre Kyle Nelson y Matt Frevola. En las preliminares aparecen nombres de gusto del público como Charles Jourdain, Bruno Silva o Drew Dober, un menú pensado para enganchar desde temprano con estilos proactivos y opciones reales de finalización.

CARTELERA COMPLETA

Cartelera principal

Reinier de Ridder vs. Brendan Allen

Kevin Holland vs. Mike Malott

Marlon “Chito” Vera vs. Aiemann Zahabi

Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius

Cody Gibson vs. Aoriqileng

Kyle Nelson vs. Matt Frevola

Preliminares

Charles Jourdain vs. Davey Grant

Bruno Silva vs. HyunSung Park

Danny Barlow vs. Djorden Santos

Kyle Prepolec vs. Drew Dober

Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira

Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui

Melissa Croden vs. Tainara Lisboa

HORARIO Y DÓNDE VER UFC VANCOUVER

El UFC Vancouver se disputará durante la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de octubre . La acción podrá verse en España a partir de las 23:00 CET (hora peninsular española) con al cartelera preliminar, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 01:00 CET ya del domingo. En España, el evento podrá seguirse en directo a través de Eurosport, que posee los derechos de emisión. La velada estará disponible también en la plataforma MAX, tanto en su app como en su web.