UFC
UFC Vancouver con De Ridder vs Allen hoy: Horario y dónde ver el Fight Night por TV en España
Vancouver vuelve a subirse a la jaula con una velada que apunta a sacudir el peso medio y a poner deberes al campeón
Vancouver vuelve a subirse a la jaula de la UFC con una velada que apunta a sacudir el peso medio y a poner deberes al campeón. En el combate estelar se cruzan Reinier de Ridder y Brendan Allen, un choque con aroma a eliminatoria oficiosa que llega tras el cambio de rival por la baja de Anthony Hernandez.
De Ridder aterriza con su libreto de dominio posicional y transiciones rápidas al suelo, capaz de encadenar derribos con presión desde arriba y amenazas constantes de sumisión. Allen, con más rodaje en UFC, propone un ritmo alto, clinch físico y un grappling ofensivo que castiga cada error. Si el neerlandés fija el control, el reloj será su aliado; si el estadounidense logra negar las entradas y castigar en las salidas, el intercambio de pie puede desnivelar la pelea. La balanza de poder pasa por el primer contacto, las defensas de cadera y la capacidad de cada uno para ganar las segundas acciones en los scrambles. En la previa de pesaje ambos dieron el límite con solvencia, sin sobresaltos de última hora.
El coestelar habla con acento canadiense por Mike Malott, que comparte foco con Kevin Holland en un duelo de estilos nítidos. Holland brilla cuando manda a distancia con golpes rectos y lectura de tiempos, Malott crece cuando acorta terreno, castiga al cuerpo y encuentra manos por dentro. Con solo tres asaltos, la gestión del ritmo y la precisión en las entradas pueden decidir un choque que promete decibelios en la grada.
Por detrás llega dinamita suficiente para sostener la madrugada española. Manon Fiorot mide su volumen y trabajo de piernas ante Jasmine Jasudavicius en mosca, Marlon “Chito” Vera contrasta su paciencia de francotirador con la ortodoxia de Aiemann Zahabi en gallo, y se suman Cody Gibson contra Aoriqileng y el choque ligero entre Kyle Nelson y Matt Frevola. En las preliminares aparecen nombres de gusto del público como Charles Jourdain, Bruno Silva o Drew Dober, un menú pensado para enganchar desde temprano con estilos proactivos y opciones reales de finalización.
CARTELERA COMPLETA
Cartelera principal
- Reinier de Ridder vs. Brendan Allen
- Kevin Holland vs. Mike Malott
- Marlon “Chito” Vera vs. Aiemann Zahabi
- Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius
- Cody Gibson vs. Aoriqileng
- Kyle Nelson vs. Matt Frevola
Preliminares
- Charles Jourdain vs. Davey Grant
- Bruno Silva vs. HyunSung Park
- Danny Barlow vs. Djorden Santos
- Kyle Prepolec vs. Drew Dober
- Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira
- Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui
- Melissa Croden vs. Tainara Lisboa
HORARIO Y DÓNDE VER UFC VANCOUVER
El UFC Vancouver se disputará durante la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de octubre . La acción podrá verse en España a partir de las 23:00 CET (hora peninsular española) con al cartelera preliminar, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 01:00 CET ya del domingo. En España, el evento podrá seguirse en directo a través de Eurosport, que posee los derechos de emisión. La velada estará disponible también en la plataforma MAX, tanto en su app como en su web.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona
- Terremoto a la vista: 'Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: '¿Es una cámara oculta, no?
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: 'Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas