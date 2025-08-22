UFC Shanghai con Walker vs Zhang: Horario, cartelera completa y cómo ver por TV en España

El UFC Fight Night Shanghai aterriza este mismo sábado 23 de agosto con una cartelera de primer nivel y en horario matinal para los aficionados en España. Una gran oportunidad para darse un 'baño' de artes marciales mixtas en un horario poco habitual, acostumbrados a las veladas de madrugada en Estados Unidos.

El combate estelar enfrentará al brasileño Johnny Walker con el local Zhang Mingyang, en un duelo clave del peso semipesado. Walker llega tras dos derrotas consecutivas, mientras que Mingyang es el gran favorito y buscará alargar su racha de 12 victorias seguidas (tres de ellas en UFC, todas por KO) y confirmarse como la gran esperanza china de la división.

En el coestelar, dos excandidatos al título se juegan su futuro en el peso pluma: Brian Ortega (nº4 del ranking) frente al excampeón del gallo Aljamain Sterling (nº7). Ambos necesitan ganar para volver a soñar con un combate por el cinturón que hoy domina Alexander Volkanovski.

El tercer gran atractivo de la noche estará en el peso pesado, donde el ruso Sergei Pavlovich intentará recuperar terreno en la carrera por el título ante el dominicano Waldo Cortes Acosta, que llega lanzado tras cinco victorias consecutivas. Una de las peleas más emocionantes apunta a ser la del británico Lone'er Kavanagh, uno de los proyectos más emocionantes de la UFC.

⚠️ Horario Especial para el sábado #UFCShanghai



El evento empieza MUY TEMPRANO!

🇸🇻🇨🇷🇲🇽🇬🇹🇭🇳: 1am

🇪🇨🇨🇴🇵🇪🇵🇦: 2am

🇻🇪🇨🇺🇧🇴🇩🇴🇨🇱: 3am

🇦🇷🇺🇾🇵🇾🇧🇷: 4am

🇪🇸 : 9am



LA CARTELERA COMPLETA DEL UFC SHANGHAI

Cartelera principal:

Johnny Walker vs Zhang Mingyang: peso semipesado

Brian Ortega vs Aljamain Sterling: peso pluma

Sergei Pavlovich vs Waldo Cortes Acosta: peso pesado

Sumudaerji vs Kevin Borjas: peso mosca

Taiyilake Nueraji vs Kieffer Brosbie: peso welter

Cartelera preliminar:

Maheshate vs Gauge Young: peso ligero

Lone'er Kavanagh vs Charles Johnson: peso mosca

Rongzhu vs Austin Hubbard: peso ligero

Michel Pereira vs Kyle Daukaus: peso medio.

Yizha vs Westin Wilson: peso pluma

Xiao Long vs Suyong You: peso gallo

Uran Satybaldiev vs Diyar Nurgozhay: peso semipesado

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC SHANGHAI

En total serán doce combates de los cuales diez podrán verse en Eurosport a través de HBO Max en directo y online en streaming. La cartelera preliminar comenzará a las 09:00 horas (a las 10:00 en HBO Max) del sábado 23 de agosto y la cartelera principal estará disponible a partir de las 12:00 horas aproximadamente, según el rumbo de los combates. Siempre en horario peninsular español.