La UFC sanciona a McGregor 18 meses por saltarse controles antidopaje

Conor McGregor vuelve a ser noticia, y no precisamente por sus méritos deportivos. El pasado jueves, el irlandés recibió de forma oficial una sanción de 18 meses sin poder competir, impuesta por la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del planeta y la misma que, años atrás, lo catapultó al estrellato mundial bajo el apodo de “The Notorious”.

Alejado del octágono desde hace más de cuatro años, McGregor ha protagonizado una larga lista de polémicas extradeportivas que han empañado su legado. Ahora, la promotora lo inhabilita por violar en tres ocasiones la política antidopaje interna durante el año 2024. Los controles fallidos datan del 13 de junio y del 19 y 20 de septiembre de ese mismo año.

La primera de esas fechas coincide con la cancelación de su esperado regreso frente a Michael Chandler en el UFC 303, programado para el 28 de junio en Las Vegas. Aquel evento marcaba su vuelta a la jaula tras tres años de ausencia, y las entradas del T-Mobile Arena ya estaban agotadas cuando McGregor se retiró alegando una lesión en el dedo meñique del pie, apenas un día después de haberse saltado el control antidopaje del 13 de junio.

PUEDE ESTAR EN LA CASA BLANCA

Según detalla el comunicado oficial de la organización, el irlandés cooperó durante todo el proceso, lo que permitió reducir la sanción inicial de 24 a 18 meses. Con el inicio de la suspensión fechado el 20 de septiembre de 2024, Conor McGregor podrá regresar a la acción a partir del 20 de marzo de 2026, apenas unos meses antes del histórico evento que la UFC celebrará en la Casa Blanca por el 250 aniversario de los Estados Unidos.

Esta noticia llega justo un día después de conocerse de manera casi oficial la fecha de ese super evento en Washington D. C., que tendrá lugar el 14 de junio de 2026, coincidiendo con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. El propio mandatario, íntimo amigo del CEO de la UFC Dana White, reveló la información durante un acto público. Trump, habitual en los grandes eventos numerados de la compañía, suele ocupar un asiento de primera fila junto al octágono, acaparando tanto la atención de los fanáticos como la de los propios peleadores.

A falta de más de medio año para ese UFC White House, la gran incógnita es si McGregor ocupará el papel estelar que él mismo ansía. Sus múltiples causas judiciales siguen pesando sobre su figura y mantienen al ex campeón fuera del foco deportivo y de la disciplina que exige la élite. Entre ellas destaca la sentencia firme por violación derivada de la agresión sexual a Nikita Hands en 2018, un caso que sigue marcando su reputación.

Junto al dublinés, otro nombre ilustre suena para formar parte del evento: Jon Jones, considerado por muchos el mejor peleador de todos los tiempos, ya retirado oficialmente. Tanto él como McGregor comparten un historial tan brillante dentro de la jaula como problemático fuera de ella. Por eso, Dana White planea tomar todas las precauciones para que el evento más simbólico de la historia de la compañía transcurra sin sobresaltos, bajo la atenta mirada de su amigo Trump y con el mundo entero observando.