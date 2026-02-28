UFC
La UFC saca la artillería en Miami: Prochazka y Ulberg por el título vacante y Alex Pereira...¡Sube a por el triple cinturón!
Dana White anunció que Jiri y Ulberg estelarizarán el UFC 327 que se celebrará en Miami el próximo 11 de abril con la mejor cartelera de 2026
Un inicio tambaleante en la calidad de los primeros eventos ha hecho reaccionar a la UFC, que ahora sí empieza a mimar a su nuevo socio televisivo, Paramount+, quien espera grandes resultados de la mejor liga de MMA del mundo tras poner sobre la mesa 7.700 millones de dólares por los derechos de retransmisión.
Después de dos eventos numerados en Las Vegas y Sídney sin la presencia de las grandes superestrellas de la promotora, y con un UFC 326 sostenido principalmente por el Holloway–Oliveira como combate estelar, Dana White anunció la cartelera del UFC 327 en Miami. Y esta vez no decepcionó.
El main event en Florida estará protagonizado por Jiri Prochazka y Carlos Ulberg, quienes se disputarán el cinturón vacante del semipesado. La ecuación es sencilla: Alex Pereira, actual campeón y ex monarca del peso medio, dejará su trono para subir al peso pesado en busca de lo imposible: convertirse en el primer triple campeón de la UFC. Mientras tanto, el checo —uno de los favoritos del público y antiguo rey de la división— y el neozelandés lucharán por ocupar el vacío que deja el brasileño.
MIAMI, PLAGADA DE TALENTO
En el combate coestelar, Joshua Van tratará de realizar su primera defensa del cinturón del peso mosca. Su rival será el japonés Tatsuro Taira, uno de los grapplers más peligrosos de la división, que viene de finalizar a Brandon Moreno por ground and pound el pasado 7 de diciembre, la misma noche en la que Van se proclamó campeón tras la lesión de Pantoja a los pocos segundos. El peleador de origen birmano, afincado en Estados Unidos, quiere silenciar las críticas y demostrar por qué es un campeón legítimo.
La cartelera principal incluirá también un choque de pesos pesados entre Curtis Blaydes y el prometedor Josh Hokit, además de un enfrentamiento de veteranos entre Dominick Reyes y Johnny Walker, que viene de dar la campanada el pasado agosto en Shanghái derrotando a un ídolo local.
Para el público latino, uno de los combates más atractivos será el que protagonice Manuel “El Loco” Torres frente a Beneil Dariush. El mexicano es uno de los noqueadores más peligrosos de las 155 libras y podría seguir escalando posiciones si logra imponerse a un Dariush que busca relanzar su carrera.
La dinamita continúa en la cartelera preliminar. Murzakanov se medirá al exretador Paulo Costa, el argentino Ignacio Ribovics puede meterse en el top del ligero si supera a Mateusz Gamrot y también veremos un cruce de ex figuras de Bellator entre Patricio Pitbull y Aaron Pico en el peso pluma. Kevin Holland, Tatiana Suárez y Vicente Luque figuran igualmente en una velada que apunta a ser memorable.
