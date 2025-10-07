¿Cuándo es el UFC Río de Janeiro? Horario y dónde ver en España el Joel Álvarez vs Vicente Luque y el combate estelar de Oliveira

Brasil vuelve a vestirse de gala para acoger una nueva noche de las mejores artes marciales mixtas del planeta. La UFC regresa a Río de Janeiro con un Fight Night repleto de grandes nombres y combates eléctricos, aunque uno de ellos sobresale por encima del resto: Charles Oliveira, excampeón del peso ligero y uno de los mayores ídolos brasileños en la historia de la compañía, encabezará el evento frente al polaco Mateusz Gamrot.

‘Do Bronx’ busca pasar página cuanto antes tras su última aparición en Las Vegas, donde el pasado 28 de junio sufrió una de las derrotas más duras de su carrera. Aquel día, Ilia Topuria lo noqueó en el primer asalto con una combinación letal que lo dejó sin respuesta y le arrebató cualquier posibilidad de recuperar el cinturón ligero, entonces vacante tras la subida de Islam Makhachev. Fue una caída tan impactante como simbólica: el brasileño, uno de los peleadores más técnicos y carismáticos de su generación, vio cómo su mirada se perdía en el vacío entre los puños del ‘Matador’.

La vuelta de Oliveira y el debut de Joel en las 170

Lejos de esconderse o tomarse un largo descanso, Oliveira sorprendió al mundo solicitando a la promotora volver cuanto antes… y hacerlo frente a su gente. Dicho y hecho. En un principio, el combate estelar de UFC Río lo iba a enfrentar a Rafael Fiziev, pero una lesión del kirguís obligó a la organización a buscar un sustituto de garantías. El elegido fue Mateusz Gamrot, uno de los grapplers más peligrosos del peso ligero, que llega tras imponerse a Ľudovít Klein en mayo y con un sólido balance de 8-3 en UFC. Su estilo, basado en la presión constante y el control en el suelo, promete una batalla táctica frente al jiu-jitsu pulido y la agresividad ofensiva de Do Bronx.

Charles Oliveira, rival de Gamrot / UFC

El evento también contará con un atractivo especial para los aficionados españoles. Joel Álvarez hará su debut en la división de peso wélter ante el veterano Vicente Luque, en lo que promete ser una auténtica prueba de fuego. ‘El Fenómeno’, considerado uno de los mayores talentos europeos de los últimos años, deja atrás las 155 libras para competir en un peso más natural, con la ambición intacta de seguir sumando finalizaciones. El gijonés no pelea desde diciembre, cuando fulminó a Drakkar Klose en el primer asalto, y aunque tenía previsto enfrentarse a Benoit Saint Denis en mayo, una lesión en la mano lo obligó a parar. Recuperado y con un corte de peso más llevadero, aceptó este reto de última hora (solo tres semanas de aviso) ante un rival de primer nivel.

Luque, por su parte, es un nombre de peso en la división. El brasileño-estadounidense ha enfrentado a lo mejor del mundo —Leon Edwards, Belal Muhammad, Tyron Woodley o Jalin Turner, entre otros— y llegó a rozar la oportunidad titular hace apenas unos años. Un triunfo de Joel Álvarez por nocaut o sumisión no solo confirmaría su talento en la nueva categoría, sino que podría colocarlo directamente a las puertas del Top-15 mundial.

En el coestelar de la noche, otro ídolo local buscará reivindicarse. Deiveson Figueiredo, excampeón del peso mosca y uno de los peleadores más explosivos del país, intentará reencontrarse con la victoria en su nueva etapa en el peso gallo. Enfrente estará Montel Jackson, un rival peligroso con un balance de 9-2 en UFC, que llega dispuesto a aguarle la fiesta al brasileño en su propio territorio. Con nombres consagrados, regresos esperados y nuevos comienzos, UFC Río promete una noche inolvidable en la que Brasil, una vez más, será el corazón de las artes marciales mixtas.

CARTELERA COMPLETA UFC RIO

Cartelera principal

#4 Charles Oliveira (35-11-1) vs #8 Mateusz Gamrot (25-3)

#6 Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs #15 Montel Jackson (15-2)

Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Álvarez (22-3)

Jonathan Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)

Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Offi (12-4-1)

Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)

Cartelera Preliminar

Jafel Fliho (16-4) vs Clayton Carpenter (8-1)

Vitor Petrino (12-2) vs Thomas Petersen (10-3)

Beatriz Mesquita (5-0) vs Irina Alekseeva (5-3)

Lucas Rocha (17-2) vs Stewart Nicoll (8-1)

Valter Walker (14-1) vs Mohammed Usman (12-4)

Julia Polastri (13-5) vs Karolina Kowalkiewicz (16-9)

Luan Lacerda (12-3) vs Saimon Oliveira (18-6)

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 320 EN ESPAÑA

El evento podrá seguirse en España a través de Eurosport y Max, como es habitual. La cartelera preliminar dará inicio el sábado 11 de octubre a las 22:00 horas (23:00 en Max), mientras que la cartelera principal comenzará a medianoche. El combate de Joel, considerado el tercero más destacado de la velada, está previsto para aproximadamente entre las 02:30 y las 03:00 de la madrugada.