La UFC prepara el regreso de Conor McGregor para el 11 de julio

El regreso del artista marcial más mediático de todos los tiempos está más cerca que nunca. Conor McGregor, leyenda de la UFC y la mayor superestrella que ha pisado el octágono, podría concretar por fin su vuelta a la competición según las últimas informaciones de Ariel Helwani, una de las voces más fiables del mundo de las MMA.

El irlandés lleva casi cinco años alejado de la jaula. Desde aquel 10 de julio de 2021 en el UFC 264, donde cayó lesionado ante Dustin Poirier, ‘The Notorious’ ha estado más presente en titulares por motivos extradeportivos que por su carrera profesional. Problemas legales, polémicas públicas y un estilo de vida alejado de la élite competitiva lo convirtieron durante este tiempo en todo menos en un peleador en activo.

Sin embargo, algo parece haber cambiado en los últimos meses. Fuentes cercanas al entorno de McGregor aseguran que ha recuperado la disciplina en los entrenamientos y una mejor condición física. Un discurso que en otras ocasiones generó escepticismo, pero que en este 2026 empieza a tomar forma real. El objetivo del irlandés es claro: cumplir los dos combates que le restan de contrato con la UFC antes de explorar nuevas oportunidades fuera de la compañía.

McGregor: objetivo 11 de julio

Según Helwani, el regreso está prácticamente encarrilado: "Tendría que suceder algo desastroso para que Conor McGregor no esté peleando el próximo 11 de julio en la International Fight Week de Las Vegas", afirmó en su programa.

Tras descartarse su presencia en el evento de la Casa Blanca, todas las miradas apuntan ahora a la International Fight Week, la semana más importante del año para la UFC, una especie de “Super Bowl” de las MMA que reúne a las grandes estrellas de la compañía y eventos paralelos como la ceremonia del Hall of Fame o la entrega de premios.

La idea es que McGregor, ya con 37 años, encabece esa cartelera en Las Vegas y ponga fin a un parón de casi un lustro. En cuanto al rival, Helwani apunta a dos nombres principales: Max Holloway o Jorge Masvidal. Este último, otro icono mediático aunque retirado, se perfila como la opción más lógica en un combate que podría disputarse en el peso wélter (170 libras). Tampoco se descarta la opción de Charles Oliveira, actual campeón del cinturón BMF.

Noticias relacionadas

Más allá de su estado físico o competitivo, el regreso de McGregor supondría un impulso enorme para la UFC en pleno inicio de su nueva etapa con Paramount+, su socio televisivo. El irlandés sigue siendo una máquina de generar ingresos y atención mediática, dentro y fuera del octágono, y su vuelta podría marcar uno de los grandes momentos del año en las MMA.