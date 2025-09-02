UFC París con Imavov vs Borralho: Horario, cartelera y dónde ver por TV en España

En un año sin evento numerado en el viejo continente, la UFC celebrará su segundo Fight Night en Europa en la ciudad del amor. París acogerá una cartelera cargada de talento y con varios de los nombres más destacados de la compañía.

El francodaguestaní Nassourdine Imavov, nacido en Rusia y criado en Francia, defenderá el orgullo local en el Main Event frente a Caio Borralho, número 7 del ránking del peso medio. Imavov llega tras noquear a Israel Adesanya meses atrás en su primer combate estelar y contará con el empuje de un Accor Arena a rebosar. La afición gala, una de las más ruidosas de toda la UFC, intentará intimidar a Borralho, miembro de los Fighting Nerds que más cerca está de disputar una pelea por el cinturón. El brasileño llega invicto en la organización con un 7-0, habiendo superado a rivales de nivel como Abus Magomedov, Paul Craig y Jared Cannonier, combate con el que se llevó el bono a "Pelea de la Noche".

Se trata de dos peleadores muy completos que, a priori, podrían alargar el duelo en un choque más táctico que explosivo. Más pólvora se espera en el combate coestelar, protagonizado por otro de los favoritos de la casa. Benoit Saint Denis, apodado "El Dios de la Guerra" y con pasado en las Fuerzas Especiales Francesas, es siempre un rival temible por su striking demoledor y el poder de nocaut en sus puños. Pese a haber perdido en dos de sus últimos tres combates, Benoit sigue siendo uno de los talentos más peligrosos de las 155 libras. Sin embargo, la etiqueta de "joya" de la división parece ahora corresponderle a su rival en París. Mauricio Ruffy, también miembro de los Fighting Nerds, atraviesa un ascenso meteórico: 11 de sus 12 victorias han sido por KO y acumula un 3-0 en la promotora de Dana White. Con un striking más propio de Tekken que de las MMA y unas patadas que bien podrían exponerse en el Louvre, "One Shot" busca dar un golpe de autoridad en la división.

Benoit Saint Denis busca un triunfo en UFC ante Ruffy / UFC

Además, la UFC ha decidido apostar por savia nueva en este evento parisino, firmando a cinco talentos que debutarán en la capital francesa: Harry Hardwick (Cage Warriors), Ante Delija (PFL), Axel Sola (ARES FC), Robert Ruchala (KSW) y Losene Keita (OKTAGON MMA). Este último, belga de 27 años con un récord casi perfecto de 16-1, es quien más expectación genera. Su rival será nada menos que Patricio Pitbull, una de las leyendas absolutas de Bellator, que este mismo año también desembarcó en la mejor liga del mundo.

CARTELERA PRINCIPAL UFC PARIS

Nassourdine Imavov vs Caio Borralho: peso medio.

Benoit Saint Denis vs Mauricio Ruffy: peso ligero.

Bolaji Oki vs Mason Jones: peso ligero.

Modestas Bukauskas vs Paul Craig: peso semipesado.

Harry Hardwick vs Kaue Fernandes: peso ligero.

Patricio Pitbull vs Losene Keita: peso pluma.

CARTELERA PRELIMINAR UFC PARÍS

Oumar Sy vs Brendson Ribeiro: peso semipesado.

Rhys McKee vs Axel Sola: peso welter.

Marcin Tybura vs Ante Delija: peso pesado.

Andreas Gustafsson vs Rinat Fakhretdinov: peso welter.

William Gomis vs Robert Ruchala: peso pluma.

Sam Patterson vs Trey Waters: peso welter.

Brad Tavares vs Robert Bryczek: peso medio.

Shauna Bannon vs Sam Hughes: peso paja.

¿Dónde ver la UFC PARÍS por TV y online en España?

El UFC París se celebrará este sábado 6 de septiembre. La cartelera preliminar arrancará a las 18:00 horas CET, hora a la que se podrá empezar a ver en nuestro país. La cartelera estelar arrancará a las 21:00 horas CET. Eurosport es quien tiene los derechos televisivos del evento en España.

El UFC París se podrá seguir a través de la app o web de MAX en directo. Otra opción, especialmente para los preliminares, es UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.