¿Por qué la UFC organiza una pelea en la Casa Blanca? Topuria, el 'elegido' para deleitar a Trump por su 80 cumpleaños

La UFC lleva años superándose a sí misma con eventos cada vez más ambiciosos. Las Vegas ya forma parte de su rutina y es su gran centro de operaciones, el Madison Square Garden de Nueva York es una plaza conquistada, Abu Dabi se ha convertido en una segunda casa y la Sphere fue una demostración tecnológica difícil de igualar. Pero lo de la Casa Blanca va un paso más allá. El próximo 14 de junio, Ilia Topuria defenderá su cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje en Washington. Para ser exactos, en los jardines de Donald Trump, dentro de un evento que convierte una pelea de MMA en algo mucho más grande que una simple cartelera. En Estados Unidos ya lo presentan como uno de los acontecimientos deportivos más llamativos jamás organizados.

La pregunta es inevitable: ¿qué hace la UFC montando un octágono en uno de los lugares más simbólicos y protegidos del mundo? La respuesta mezcla deporte, negocio, televisión, patriotismo y una relación personal que ayuda a entenderlo todo: la de Dana White con Donald Trump.

La relación entre Dana White y Trump

Para entender este evento hay que viajar a los primeros años de la UFC moderna. A comienzos de los 2000, la compañía todavía estaba muy lejos de ser el gigante actual. Las MMA arrastraban una mala reputación, tenían problemas para encontrar recintos y gran parte del estamento político estaba en contra de aquellas "peleas de gallos humanas", como llegaron a calificarlas algunos de sus detractores. En ese momento apareció Trump casi como un salvador.

Trump junto a Dana White / UFC

El entonces empresario abrió las puertas del Taj Mahal de Atlantic City para albergar varios eventos de UFC cuando muy pocos querían asociar su nombre a este deporte. Dana White siempre ha recordado aquel gesto como uno de los momentos clave en la historia de la compañía. Según ha contado en numerosas ocasiones, Trump no solo cedió el espacio, sino que acudía personalmente a las veladas y seguía los combates desde el primer minuto.

Aquella ayuda llegó en un momento fundamental para una UFC que todavía luchaba por consolidarse. Con el paso de los años llegaron los grandes acuerdos televisivos, los contratos millonarios y la expansión internacional hasta convertirse en el fenómeno global que conocemos hoy. Una empresa que, sin ir más lejos, acaba de firmar un acuerdo de retransmisión valorado en 7.700 millones de dólares con Paramount+.

La Casa Blanca se tiñe de MMA

La relación entre ambos nunca se rompió. White ha apoyado públicamente a Trump en varias ocasiones y el presidente estadounidense ha sido un invitado habitual en los grandes eventos de la UFC durante los últimos años. El evento encaja dentro de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, pero también dentro de esa estrecha relación entre Trump y White. Una forma de devolver el apoyo a alguien que estuvo al lado de la compañía cuando todavía peleaba por hacerse un hueco en el deporte profesional estadounidense.

Los jardines de la Casa Blanca en Modo UFC / EFE

Además, la fecha no es casual. El 14 de junio también coincide con el 80 cumpleaños de Donald Trump, un detalle que añade todavía más simbolismo a una noche que promete atraer la atención de medio planeta, tanto por lo deportivo como por la excentricidad extradeportiva. Para Trump es una oportunidad perfecta para sacar músculo y volver a colocar a Estados Unidos en boca de todos, mientras que para su amigo Dana es una ocasión irrepetible de llevar la UFC a un escenario que nadie habría imaginado hace apenas unos años. Otra barrera más que la compañía derriba tan solo un año y medio después de celebrar ese Noche UFC en la 'Esfera' de Las Vegas que ya fue un quebradero de cabeza logístico.

Una UFC en formato reducido

El evento se celebrará en el South Lawn, el jardín sur de la Casa Blanca. No será una velada convencional, con un pabellón lleno y miles de aficionados alrededor del octágono. Por razones evidentes de seguridad, el aforo será mucho más reducido y estará compuesto por invitados, militares, autoridades, celebridades, patrocinadores y prensa acreditada. Nada que ver con la imagen habitual de una gran noche de UFC, con aficionados alentando a los guerreros con cervezas en la mano.

El montaje tampoco será sencillo. Habrá que levantar una infraestructura temporal completa con el octágono, gradas, iluminación, plataformas de televisión, zonas de trabajo, accesos para los equipos y espacios para los medios. Todo ello en uno de los recintos más protegidos y controlados del planeta.

Además, el Freedom 250 presenta otro desafío añadido: será un gran evento al aire libre. Factores como la humedad, la temperatura o incluso el viento pueden influir tanto en la experiencia de los espectadores como en el rendimiento de los propios peleadores. La UFC también quiere que la experiencia vaya más allá de quienes consigan entrar al recinto. En The Ellipse, el parque situado justo al sur de la Casa Blanca, está prevista una gran zona para aficionados con pantallas gigantes, actividades y diferentes experiencias relacionadas con la pelea.

Topuria, el elegido para sostener el escenario

En lo pruamente deportivo, la elección de Ilia Topuria tampoco es casual, pese a que puede sorprender a muchos. La UFC podría haber llevado muchos combates a Washington, pero ha decidido colocar al hispanogeorgiano en el centro de la noche porque es una de las mayores estrellas que ha producido la compañía en los últimos años. Doble campeón, invicto y en pleno apogeo deportivo, Topuria se ha convertido en una de las caras más potentes de la organización junto a Islam Makhachev y Alex Pereira, que precisamente estará presente en el combate coestelar frente a Ciryl Gane.

De hecho, el escenario soñado para la compañía era enfrentar a Topuria y Makhachev por el cinturón del peso wélter. Ese combate tendrá que esperar, pero la presencia del español mantiene intacta la dimensión histórica de la velada.

Topuria y Gaethje / UFC

Para Topuria, ganar en la Casa Blanca ante Justin Gaethje tendría un valor enorme. No solo por defender el cinturón, sino por todo lo que representa el escenario. La UFC sabe perfectamente que una victoria allí puede disparar todavía más la figura del campeón y reforzar su candidatura a ocupar un lugar privilegiado entre los grandes nombres de la historia del deporte. Además, si lograra derrotar al estadounidense por KO, estaría firmando una secuencia difícil de igualar: Alexander Volkanovski, Max Holloway, Charles Oliveira y Justin Gaethje. Cuatro leyendas consecutivas.

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El retador, por su parte, también encaja perfectamente en el contexto del evento. Gaethje es estadounidense, es campeón interino y es uno de los peleadores más espectaculares que ha pasado por la UFC en la última década. Tiene experiencia, pegada y una capacidad casi única para convertir cualquier combate en una guerra. Porque si algo ha demostrado "The Highlight" durante toda su carrera es que cada vez que entra en la jaula pasan cosas.