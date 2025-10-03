La UFC hace oficial el segundo combate de Aleksandre Topuria

Aleksandre Topuria ya afila armas para el que será su segundo combate en la UFC, la liga más prestigiosa de artes marciales mixtas del planeta. El 'Conquistador' regresará al octágono el próximo 22 de noviembre en el UFC Qatar, un Fight Night con aroma de evento numerado que tendrá como plato fuerte el duelo entre Arman Tsarukyan y Dan Hooker. El hispanogeorgiano se enfrentará al kazajo Bezkat Almakhan, un reto exigente para Aleks tras nueve meses de inactividad. Como no podía ser de otra manera, en su esquina estará su hermano Ilia, actual campeón del peso ligero y principal guía del mayor de los Topuria.

El luchador hispanogeorgiano, de 29 años y con un balance profesional de 6 victorias y 1 derrota, disputará su segundo combate en la UFC tras debutar en febrero en el evento UFC 312: Strickland vs. Du Plessis 2. En esa ocasión, se impuso a Colby Thicknesse por decisión unánime, dejando buenas sensaciones tanto en el intercambio de pie como en su dominio de la lucha, disciplina que ha sido la base de su formación junto a su hermano Ilia. Aquella noche no llegó la finalización, pero sí un suplex de altísimo nivel que quedó como uno de los momentos más espectaculares de la velada.

ALMAKHAN QUIERE AMARGAR LA FIESTA

El tiempo transcurrido desde entonces no ha sido casual. Aleksandre compagina su carrera con el papel de entrenador principal de su hermano, actual campeón del mundo de peso pluma. Tras la ruptura con los hermanos Climent, su figura adquirió un peso decisivo en el equipo de Ilia, que acabó coronándose frente a Alexander Volkanovski. Con el campeón tomándose un descanso antes de volver a defender el cinturón, es el turno del mayor de los Topuria, que tendrá la oportunidad de demostrar su valía en Doha frente a un rival de alto riesgo.

Enfrente estará Bekzat Almakhan, peleador kazajo de 27 años con un récord de 12-2 y una pegada temible: 10 de sus triunfos han llegado por la vía rápida, entre nocauts y TKO. Apodado The Turan Warrior, ya sabe lo que es medirse a lo más alto del peso gallo, pues en su estreno dentro de la compañía perdió por decisión frente a Umar Nurmagomedov, primo de Khabib y una de las mayores promesas de la división. Con una victoria posterior, Almakhan llega dispuesto a arruinar la noche del Conquistador, y todo apunta a un duelo intenso y de alto voltaje.

UN GRAN EVENTO

La promotora de Dana White sabe que Qatar pone mucho dinero encima de la mesa para albergar veladas de UFC, por lo que ha preparado una cartelera a la altura. Tsarukyan y Dan Hooker encabezarán un Fight Night que podría decidir cuál es el próximo retador al título de las 155 libras. En el coestelar, el ex monarca del wélter, Belal Muhammad, regresa a la acción frente a Ian Machado Garry, que en su última aparición le quitó el invicto en UFC a Carlos Prates por decisión. Orolbai, Menifield, Daniel Marcos, Asu Almabayev o el debutante Luke Riley son otros de los nombres interesantes que quieren dar espectáculo en el ABHA Arena de Doha.

Cartelera del UFC QATAR / TWITTER

El peso gallo es, a día de hoy, una de las divisiones más profundas de la UFC. El cinturón lo posee Merab Dvalishvili, compatriota y amigo íntimo de los Topuria, quien se medirá a Cory Sandhagen en el UFC 320. Sin embargo, fuera del Top-15 también se acumulan talentos con enorme proyección: Aleksandre es uno de ellos, junto a nombres emergentes como Raul Rosas Jr., Payton Talbott o Malcolm Wellmaker. Si el mayor de los Topuria logra salir victorioso en Doha, podría empezar a abrirse paso en una categoría que no concede margen de error.