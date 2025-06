La mujer que asusta y crea polémica en la UFC por su físico: “Nunca he tomado esteroides”

Las artes marciales mixtas están a las puertas de una nueva super estrella. Kayla Harrison (18-1), la única judoca estadounidense en conquistar dos oros olímpicos, buscará coronarse campeona del peso gallo femenino enfrentando a Julianna Peña (11-5) en el evento coestelar del UFC 316. Unos minutos después saltarán a la jaula Merab Dvalishvili y Sean O'Malley en su revancha por el cetro de las 135 libras.

Harrison, nacida en Middletown, Ohio, en 1990, es uno de los nombres más reconocillos del mundillo. Su habilidad es innegable, aunque lo primero que capta la vista de los aficionados es su descomunal físico. La estadounidense presenta quizás una musculatura nunca antes vista en una mujer peleadora. Forjó su nombre en el mundo del judo con una trayectoria sin precedentes. Ganó el oro olímpico en Londres 2012 y repitió la hazaña en Río 2016. Tras su retiro del tatami, optó por reinventarse: en 2018 se lanzó de lleno a las artes marciales mixtas, un terreno exigente donde pocos atletas olímpicos han logrado triunfar.

Del judo a ser invencible en MMA

Su paso por la Professional Fighters League (PFL) fue fulminante. Compitiendo en la división de peso ligero (155 libras), Harrison acumuló victorias dominantes y se coronó campeona del torneo en 2019 y 2021. Su estilo agresivo, anclado en el judo pero potenciado por el grappling de MMA, la convirtió en un monstruo de tres cabezas dentro de la jaula.

El verdadero salto llegó en 2024, cuando firmó con la UFC. Para competir en la organización más exigente del mundo, Harrison aceptó bajar dos divisiones hasta las 135 libras, un reto físico que muchos consideraban inviable. Sin embargo, acalló dudas rápidamente: debutó con una victoria por sumisión ante la ex campeona Holly Holm en UFC 300, y más tarde derrotó por decisión unánime a Ketlen Vieira en UFC 307, posicionándose como contendiente al título.

Kayla Harrisson asusta con un físico descomunal / UFC

Pero no todo ha sido combate dentro del octágono. Su rival, Julianna Peña, ha sembrado polémica al insinuar públicamente que Harrison podría estar utilizando esteroides, argumentando que su físico es “demasiado musculoso para ser natural”. La respuesta no se hizo esperar: su entrenador, Mike Brown, negó categóricamente las acusaciones, recordando que la luchadora jamás ha fallado un control antidopaje. Harrison, por su parte, dijo: “Nunca he tomado esteroides. Me hicieron una prueba antidopaje por primera vez cuando estaba en la secundaria, porque en ese entonces estaba entre las cinco primeras en el ranking nacional de judo. Y fue entonces cuando EE. UU. empezó a hacer pruebas. Me han hecho más pruebas que a cualquier atleta en la UFC. Una vez, me hicieron cuatro pruebas en un mes. Así que ella puede decir lo que quiera, pero yo sé que estoy limpio, y, otra vez, trabajo realmente, realmente duro.”

Ronda Rousey: una sombra y un espejo

El camino de Kayla Harrison en las MMA ha estado inevitablemente marcado por la figura de Ronda Rousey, pionera y primera gran estrella femenina del UFC. Muchos afirman que Kayla puede coger ese relevo de 'super estrella' que Rousey vivió a principios de la pasada década. Recordemos que 'Rowdy' fue la razón por la que Dana White cambiase su opinión de introducir mujeres a la UFC e inspiró a toda una generación. Defendió el título del gallo seis veces entre 2013 y 2015 y fue portada en Sport Illustrated, Vanity Fair. Incluso compartió portada con Conor McGregor en el videojuego UFC 2 allá en 2016.

Ambas comparten raíces en el judo: Rousey fue la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en ese deporte (bronce en 2008), mientras que Harrison rompió todos los techos con dos oros consecutivos. Además, ambas pasaron por las manos del legendario entrenador Jimmy Pedro. “Ronda abrió la puerta. Yo solo quiero ser mejor de lo que ella fue.”, dijo Harrisson.