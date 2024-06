"A la UFC no le gusta lo que está haciendo Topuria"

Alexander Volkanovski no olvida lo que sucedió esa fría noche de invierno en Anaheim, California, en el tan esperado UFC 298 en el que se defendió su cinturón del peso pluma ante un tal Ilia Topuria, joven prospecto que había arrasado la división hasta ganarse el derecho a la pelea titular.

El australiano, tras cuatro años de reinado, cayó noqueado en el segundo asalto y vio como 'El Matador' se adjudicaba la corona de las 145 libras, una actuación histórica para el deporte español y el mundo de las artes marciales mixtas. La 'era Topuria' había arrancado, y ahora, unos meses más tarde, Ilia ya busca cerrar su primera defensa.

Mientras Dana White y el equipo de matchmakers de la mayor liga del mundo de MMA ultiman los flecos del combate entre Topuria y Holloway para el UFC 306 en 'The Sphere' de Las Vegas (o quizás para el UFC 307 en Salt Lake City), Volkanovski sigue pidiendo revancha. Lo hizo nada más bajarse del octágono en febrero, pero el hispanogeorgiano se negó rotundamente desde un principio alegando que "no tiene ningún sentido".

'VOLK' ATACA A ILIA

El exmonarca de las 145 libras habló para 'Fox Sports' en la previa del UFC 303 que tendrá lugar este próximo 29 de junio, y no desaprovechó para hablar del que fue su verdugo hace escasos meses: "Lo que me hizo a mi fue enorme. Pero después va Max (Holloway) y gana el BMF y lo reta. Entonces, a partir de ahí, Ilia pasa de ser el rey del mundo a recibir comentarios negativos. La gente dijo que parecía asustado cuando Max lo retó" afirmó Volkanovski, y es que recordemos que Topuria estuvo presente en el UFC 300 cuando Holloway le propinó uno de los mejores KO de la historia a Justin Gaethje, robándole el cinturón del 'Baddest Motherfucker'.

'Blessed' retó a 'El Matador' a los micrófonos de Joe Rogan, y fue ahí donde empezó a librarse una guerra de declaraciones entre ambos buscándose las cosquillas. Son dos de los mejores strikers del planeta y un combate entre estos dos monstruos podría convertirse en uno de los eventos del año en la compañía. Por este motivo, la UFC tiene planeado juntarlos en el UFC 306 de Las Vegas el próximo 14 de septiembre, epicentro del deporte en Estados Unidos.

"Después tienes a Topuria diciendo que no quiere pelear con este chico, con este otro...no quiere pelear contra ninguno de los grandes. Ve de chico malo, pero no lo hagas diciendo estas cosas. Eso deja un mal sabor de boca en los aficionados. Te puedo garantizar que a la UFC no le gusta lo que está haciendo. Especialmente cuando decía que no iba a pelear con nadie que no fuese Conor. Vamos tío... mantente en tu p*** camino" sentenció Alexander Volkanovski. Recordemos que el gran objetivo de Ilia una vez conseguido el cinturón fue Conor McGregor, la mayor super estrella que haya pasado por la empresa de Dana White, aunque siempre fue más una utopía que una realidad. Tampoco gustó a cierto sector que Topuria se negase a pelear con Holloway si este no ponía su título del BFM en juego: "Sin el cinturón BMF, no me interesa en absoluto. Soy el campeón, elijo fecha y lugar" dijo el hispanogeorgiano en una entrevista el pasado mes de abril.