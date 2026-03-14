UFC hoy, en directo: Hecher Sosa vs Luan Lacerda, pelea en vivo y por streaming

Hecher Sosa (14-1-0) y Luan Lacerda (13-3-0) se verán las caras en la pelea preliminar del UFC Vegas 114 encabezado por el Kevin Vallejos - Josh Emmett. Llega el combate tan ansiado por "El Guanche Warrior" tras su victoria en los Dana White Contender Series.

Para los aficionados a las artes marciales mixtas, este es un cruce muy esperado con el debut de un nuevo español en la liga de artes marciales mixtas más prestigiosa del planeta.En España, el evento se podrá ver a una hora muy agradable. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.

Hecher rebotó 12 kilos En unas imagenes que compartió el lanzaroteño en sus redes sociales, se podía ver como Hecher rebotaba hasta 12 kilos tras el recorte de peso, algo habitual en este deporte pero que debe ser tratado con precisión para que no sea desfavorable sobre la jaula. Otro gran trabajo más de su equipo Hecher / EUROSPORT

Rodríguez vs Hughes, teloneras Antes del esperado pleito, primero vamos con el comabte entre Piera Rodríguez y Sam Hughes. Después, le toca al nuestro

Recordemos que el pleito entre Sosa y Lacerda se librará en el peso gallo, las 135 libras, la segunda categoría de peso más ligera de toda la UFC

¡VAMOS! Conectamos ya con Las Vegas para la cartelera en la que estará peleando nuestro guerrero

En exactamente 10 minutos HBO MAX conectará con la retransmisión de la velada. En principio, el combate de Hecher Sosa será el primero que veamos

Así es el rival de Hecher Sosa Lacerda parece un oponente idóneo para un debut. Con un récord profesional de 13-3 y un balance de 1-2 en UFC, el brasileño podría estar al borde del despido en caso de caer ante el canario. Luan destaca por su capacidad finalizadora en el suelo: de sus 13 triunfos profesionales, 11 han llegado por sumisión y los otros dos por decisión. Nunca ha ganado un combate por nocaut

¡Ya se prepara Hecher Sosa! El lanzaroteño ya se está vendando las manos para el combate ante Lacerda...¡Qué bien lucen esas manos!

El Guanche llega afilado Sosa es un peleador con un striking rápido, afilado y que sabe cómo hacer daño en la corta distancia. El ‘Guanche Warrior’ llega a este debut tras arrasar en el panorama regional, proclamándose campeón del peso gallo en dos promotoras de referencia como FCR y WOW, la mayor liga de nuestro país. De sus seis últimas victorias, cinco se resolvieron por finalización.

Quinto español en activo en UFC Con este debut tendremos ya al quinto español en activo en la élite de las MMA. Sosa se une así al club que ya conforman los hermanos Topuria, Ilia y Aleksandre, Dani Bárez y Joel Álvarez. Tan solo los hermanos Topuria consiguieron debutar con victoria en UFC, aunque ninguno de ellos por finalización: eso es lo que buscará 'El Guanche Warrior' ante Lacerda, un rival experto en el jiu jitsu y que entrena en el Union MMA.