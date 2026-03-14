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UFC hoy, en directo: Hecher Sosa vs Luan Lacerda, pelea en vivo y por streaming

Sigue en directo y online el combate de Hecher Sosa y Luan Lacerda hoy en el UFC Vegas 114

Hecher Sosa debuta hoy en la UFC

Hecher Sosa debuta hoy en la UFC / Twitter

Nil Jaimejuan

Nil Jaimejuan

Hecher Sosa (14-1-0) y Luan Lacerda (13-3-0) se verán las caras en la pelea preliminar del UFC Vegas 114 encabezado por el Kevin Vallejos - Josh Emmett. Llega el combate tan ansiado por "El Guanche Warrior" tras su victoria en los Dana White Contender Series.

Para los aficionados a las artes marciales mixtas, este es un cruce muy esperado con el debut de un nuevo español en la liga de artes marciales mixtas más prestigiosa del planeta.En España, el evento se podrá ver a una hora muy agradable. Consulta aquí dónde y cuándo ver esta pelea por TV y en directo.

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