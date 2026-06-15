UFC Freedom 250, en directo: Topuria vs Gaethje hoy - horario, dónde ver y predicciones del combate en la Casa Blanca

El sueño americano de Topuria

Ha llegado el día. Hoy Ilia Topuria se mide cara a cara con Justin Gaethje en el combate estelar del histórico evento de la UFC frente a los jardines de la Casa Blanca, concretamente en el South Lawn, donde la promotora ha hecho un desembolso de 60 millones para montar una estructura llamada 'The Claw'

Ilia Topuria, con sus dos cinturones de la UFC / UFC

Dentro de unas horas, el campeón del peso ligero de la UFC pondrá su cinturón en juego frente al estadounidense, monarca interino, ante la atenta mirada del presidente Donald Trump, que cumple 80 años.