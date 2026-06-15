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UFC Freedom 250, en directo: Topuria vs Gaethje hoy - horario, dónde ver y predicciones del combate en la Casa Blanca
Ilia Topuria se enfrenta a Justin Gaethje en el combate estelar del histórico evento de la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca
Dónde ver la pelea entre Topuria y Gaethje por TV y en streaming
Ilia Topuria (17-0) y Justin Gaethje (27-5) se disputan este domingo 14 de junio (madrugada del lunes 15) el título del peso ligero de la UFC en el combate estelar del UFC Freedom 250 en Washington, Estados Unidos, frente a los jardines de la Casa Blanca.
El sueño americano de Topuria
Ha llegado el día. Hoy Ilia Topuria se mide cara a cara con Justin Gaethje en el combate estelar del histórico evento de la UFC frente a los jardines de la Casa Blanca, concretamente en el South Lawn, donde la promotora ha hecho un desembolso de 60 millones para montar una estructura llamada 'The Claw'
Dentro de unas horas, el campeón del peso ligero de la UFC pondrá su cinturón en juego frente al estadounidense, monarca interino, ante la atenta mirada del presidente Donald Trump, que cumple 80 años.
La pelea se retrasa una hora de forma oficial
Según fuentes cercanas, la UFC empezará una hora más tarde el evento. En España se podrá ver a partir de las 03:00 horas CET con ese Diego Lopes - Steve Garcia, por lo que Topuria debería estar subiéndose al octágono entre las 5:30 - 06:00 de la mañana
HORARIO DEL COMBATE
Se avecina una velada histórica frente a los jardines de la Casa Blanca. Estamos a menos de dos horas para que arranque la cartelera del UFC Freedom 250, con siete combates de primerísimo nivel. Estos son los horarios confirmados, con el combate de Ilia Topuria como plato principal.
Esta es la cartelera completa para hoy
Esta es la cartelera completa del UFC Freedom 250
- Ilia Topuria vs Justin Gaethje | Pelea por el título del peso ligero
- Alex Pereira vs Ciryl Gane | Pelea por el título interino del peso pesado
- Sean O'Malley vs Aiemann Zahabi | Peso gallo
- Josh Hokit vs Derrick Lewis | Peso pesado
- Mauricio Ruffy vs Michael Chandler | Peso ligero
- Bo Nickal vs Kyle Daukaus | Peso medio
- Diego Lopes vs Steve García | Peso pluma
¡Muy buenas noches a todos! Por fin ha llegado el día. Sean bienvenidos al directo donde seguiremos toda la última hora del combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.
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