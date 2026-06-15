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UFC Freedom 250, en directo: Topuria vs Gaethje hoy - horario, dónde ver y predicciones del combate en la Casa Blanca

Ilia Topuria se enfrenta a Justin Gaethje en el combate estelar del histórico evento de la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca

Dónde ver la pelea entre Topuria y Gaethje por TV y en streaming

El último cara a cara entre Ilia Topuria y Justin Gaethje

El último cara a cara entre Ilia Topuria y Justin Gaethje / UFC

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Nil Jaimejuan

Nil Jaimejuan

Washington

Ilia Topuria (17-0) y Justin Gaethje (27-5) se disputan este domingo 14 de junio (madrugada del lunes 15) el título del peso ligero de la UFC en el combate estelar del UFC Freedom 250 en Washington, Estados Unidos, frente a los jardines de la Casa Blanca.

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