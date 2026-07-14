¡La UFC ficha a otro español! Fabià Sintes debutará el 5 de septiembre en París

El trabajo bien hecho y la paciencia suelen tener recompensa. Esa es precisamente la fórmula que ha llevado al éxito al menorquín Fabià Sintes, actual campeón del peso mosca de WOW, que a sus 31 años debutará en la UFC el próximo 5 de septiembre, tal y como avanzó en primicia el periodista Álvaro Colmenero.

El peleador español recibe así la llamada de la mejor liga del mundo y cumple el sueño de toda una vida. Fabià, un hombre familiar, campechano y más bien introvertido, pasará a formar parte de la armada española en la UFC junto a Ilia Topuria, Aleksandre Topuria, Joel Álvarez y Hecher Sosa, el último en entrar tras la salida de Dani Bárez, que cumplió su contrato de cuatro peleas con un balance negativo de 1-3.

Sintes, que compite en la categoría de las 125 libras, la más liviana de la división masculina, se medirá al francés de origen sirio Michael Aljarouj (13-3), que viene de ser campeón en Hexagone MMA, una de las promotoras más importantes del panorama europeo. Será una entrada exigente para ambos en la compañía, pero también una oportunidad muy interesante para medir el nivel real de dos campeones que llegan desde el circuito europeo.

Pese a tener un récord parecido, la actividad profesional y el ritmo competitivo juegan a favor del ‘Potro Menorquín’, que desde que debutó en WOW en febrero de 2025 acumula cuatro victorias consecutivas, tres de ellas por sumisión. Su último triunfo llegó en WOW 28 Badalona, donde encabezó la cartelera y resolvió el combate en el tercer asalto con un mataleón ante Abdul Karim Badakhshi. Sintes no pierde un combate desde junio de 2018 y en su récord figuran siete de sus once victorias por finalización.

Fabià alterna desde hace años sus entrenamientos en el Levium Armorum Team de Menorca, junto a su amigo Ignacio Capella, con estancias prolongadas en el MMA Barcelona Team de Ray Boixader y compañía. Barcelona se ha convertido en una especie de segunda casa para él, un lugar en el que ha podido consolidar su evolución y dar el salto definitivo de nivel antes de recibir la llamada de la UFC.

Aunque peleará en territorio más cercano a su rival, el UFC París aparece como una buena puerta de entrada para el español. Sintes solo tendrá que hacer un desplazamiento corto hasta la capital francesa y evitará algunos de los problemas de adaptación que sí podrían haber aparecido en un debut en el Apex de Las Vegas, con más viaje, cambio horario y una semana mucho más incómoda a nivel logístico.

Con la llegada de Fabià, WOW vuelve a confirmar su papel como una de las grandes plataformas de impulso para el talento europeo. La promotora española, ya consolidada como una de las referencias fuera de Estados Unidos y con el extra de notoriedad que supuso la entrada de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo en el proyecto, sigue colocando peleadores en la élite.

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Primero fue Hecher Sosa, ahora llega el turno de Fabià Sintes y también del polaco Damien Rzepicki, que dio una exhibición en abril en el Roig Arena. Tres nombres que explican bien el crecimiento de una compañía que ya no solo sirve para construir carreras en España, sino también para abrir la puerta al mayor escenario posible de las artes marciales mixtas.