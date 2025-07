La UFC se despide de Poirer, el rey sin corona que fue 'verdugo' de McGregor

La UFC ultima los preparativos para despedir a uno de los históricos de su roster. Dustin Poirier, uno de los peleadores que más nos ha hecho vibrar en las últimas dos décadas dentro de la jaula, colgará los guantes tras disputar el combate estelar del próximo UFC 318, donde se enfrentará a Max Holloway por el título del BMF, que acredita al Baddest Motherfucker de la promotora.

El Diamante, que alcanzó la fama tras vencer en dos ocasiones a Conor McGregor, la mayor superestrella en la historia de las MMA, pondrá punto final a una carrera legendaria con 40 combates profesionales, 30 de ellos en la mejor liga del mundo. La UFC ha preparado un escenario único para esta despedida: Dana White, como muestra de agradecimiento, ha colocado este pay-per-view en Nueva Orleans, en el estado natal de Poirier, Luisiana, como homenaje por todas sus noches de gloria.

El último baile de Poirer ante un viejo conocido

El duelo ante el hawaiano será la tercera vez que ambos crucen caminos en la UFC. De hecho, Poirier le dio la bienvenida a Max en su debut en 2012, con una sumisión cuando ambos eran apenas unos críos peleando por hacerse un hueco en la élite de las artes marciales.

Con un balance de 2-0 a favor del ‘Diamante’, el cierre de esta trilogía promete fuegos artificiales, y con el cinturón simbólico del Baddest Motherfucker de por medio. Un título más representativo que competitivo, que ha pasado por manos de Jorge Masvidal, Justin Gaethje —quien noqueó a Poirier en el UFC 291 con una brutal patada—, y del propio Holloway, monarca desde su histórico triunfo en UFC 300.

El de Lafayette es considerado uno de esos reyes sin corona, un guerrero que nunca pudo tocar el cielo de la UFC, y no por falta de intentos. A Poirier se le ha escapado el cinturón absoluto en tres ocasiones. Tras conquistar el interinato del peso ligero venciendo a Holloway, cayó en la unificación frente a un Khabib Nurmagomedov en su mejor momento en 2019. Años más tarde, tras derrotar a Dan Hooker y doblegar a McGregor en dos peleas icónicas, volvió a intentarlo, pero un Charles Oliveira imperial lo sometió con su clásico mataleón. Su último intento fue en UFC 302, donde cayó ante Islam Makhachev tras cinco asaltos, en una pelea digna de Fight of the Year. “Podría ser mi última pelea, honestamente”, dijo entonces en Newark, dejando claro que si no había posibilidades reales de título, no tenía sentido continuar.

La realidad es que un nuevo intento por el oro se antoja prácticamente imposible. El peso ligero ha cambiado de dueño —Ilia Topuria lidera ahora la división—, y en la cola esperan nombres como Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan o el propio Gaethje. La generación de Poirier vive sus últimos coletazos, y él será el primero en dar un paso al costado.

Dustin Poirier lo ha peleado todo y contra todos: Nurmagomedov, Hooker, McGregor, Oliveira, Chandler, Saint-Denis... Poco más tiene que demostrar. Con un estilo agresivo, basado en el boxeo y con corazón de guerrero, The Diamond nos ha regalado momentos inolvidables en el octágono. Es uno de esos peleadores que nacieron para esto: para pelear.