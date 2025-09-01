La UFC aterriza en París con una misión: decidir al primer retador de Chimaev

La capital francesa ya se viste de gala para recibir a las mejores artes marciales mixtas del planeta. La UFC, tras una semana de parón en un verano sin tregua, aterriza en París con uno de los mejores Fight Night del año y con importantes implicaciones en la división del peso medio, la misma que reina Khamzat Chimaev desde hace escasas semanas tras arrebatarle el cinturón a Dricus Du Plessis.

Imavov y Borralho 'persiguen' a Chimaev

La empresa de Dana White reafirma así su apuesta por el mercado europeo con otro evento en la ciudad del amor. El Main Event estará protagonizado por Caio Borralho (17-1) y Nassourdine Imavov (16-4) número 7 y 2 del ránking de las 185 libras, que buscan una victoria contundente que los coloque como retadores indiscutibles al trono. El brasileño es quien más cerca está de esa oportunidad dentro del fenómeno de los Fighting Nerds, el gimnasio de moda en la UFC que tiene en Ruffy, Silva, Prates y el propio Caio a su “equipo A”. Con un récord de 17-1 e invicto en la promotora (7-0), “The Natural” regresa tras un año de ausencia. Su último triunfo fue ante Jared Cannonier, pelea en la que se llevó su segundo bono consecutivo a “Pelea de la Noche”.

Enfrente tendrá al francodaguestaní Imavov, nacido en la misma región rusa que los Nurmagomedov pero criado en tierras francesas. “The Sniper”, a pesar de lo que su apodo pueda sugerir, es un excelente striker que viene de noquear nada menos que a uno de los grandes nombres de la división, Israel Adesanya, al que tumbó en febrero con un volado de derecha. Nassourdine contará con el apoyo de uno de los públicos más pasionales de la UFC, que intentará empujar al ídolo local hacia la pelea por el cinturón. Mientras tanto, el campeón Chimaev estará muy pendiente de lo que suceda en París: todo apunta a que su primera defensa saldrá de estos dos nombres, salvo que en octubre Reinier de Ridder o Anthony Hernández firmen una actuación tan brillante que les catapulte a la cima.

Un Ruffy imparable tendrá su examen más difícil

El evento coestelar tampoco se queda corto en expectación. Benoit Saint Denis y Mauricio Ruffy se enfrentan en lo que muchos consideran el auténtico combate del pueblo. “El Dios de la Guerra”, que no hace mucho era visto como el mayor prospecto de las 155 libras, ha perdido fuelle: solo una victoria en sus últimos tres combates. Aún resuenan el brutal KO que Dustin Poirier le endosó en pleno ascenso y la paliza que Renato Moicano le propinó en París hace un año.

Ruffy y la patada que está dando la vuelta al mundo / UFC

Su último triunfo, ante Prepolec en mayo, dejó sensaciones frías. Saint-Denis no puede permitirse errores frente a un rival como Ruffy, al que muchos ven como el hombre destinado a arrebatarle el cinturón incluso a Topuria. Miembro de los Fighting Nerds, “One Shot” hace honor a su apodo: 11 de sus 12 victorias han llegado por KO. En marzo firmó uno de los momentos del año al noquear a Bobby Green con una patada giratoria que dio la vuelta al mundo. El brasileño llega en estado de gracia, aunque tendrá delante a un veterano curtido en mil batallas. Veremos quién se lleva el gato al agua: el joven imparable o el guerrero que busca una segunda juventud.

El cartel lo completan nombres como Bukauskas, Paul Craig, el excampeón de Bellator Patricio “Pitbull” Freire y los esperados debuts en UFC de Losene Keita, Robert Ruchala y Ante Delija. Todo ello suma ingredientes a un UFC París que promete fuegos artificiales y en el que SPORT estará presente.