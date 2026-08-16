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UFC 330 hoy, en directo: Joel Álvarez vs Chidi Njokuani, pelea en vivo y online

Sigue en SPORT el minuto a minuto del combate del español en el UFC 330

UFC 330 hoy, en directo: Joel Álvarez vs Chidi Njokuani, pelea en vivo y online

UFC 330 hoy, en directo: Joel Álvarez vs Chidi Njokuani, pelea en vivo y online / ufc

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Nil Jaimejuan

Nil Jaimejuan

Joel Álvarez vuelve al octágono este fin de semana con una oportunidad que prácticamente no estaba en sus planes hace apenas unos días. El peleador asturiano se medirá a Chidi Njokuani en el UFC 330 de Filadelfia, un combate en el peso wélter que aceptó a corto aviso después de la baja por lesión de Geoff Neal.

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UFC 330 hoy, en directo: Joel Álvarez vs Chidi Njokuani, pelea en vivo y online

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A qué hora pelea Joel Álvarez hoy en el UFC 330 y dónde ver su combate ante Chidi Njokuani en directo en España

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