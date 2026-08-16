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UFC 330 hoy, en directo: Joel Álvarez vs Chidi Njokuani, pelea en vivo y online
Sigue en SPORT el minuto a minuto del combate del español en el UFC 330
Joel Álvarez vuelve al octágono este fin de semana con una oportunidad que prácticamente no estaba en sus planes hace apenas unos días. El peleador asturiano se medirá a Chidi Njokuani en el UFC 330 de Filadelfia, un combate en el peso wélter que aceptó a corto aviso después de la baja por lesión de Geoff Neal.
El momento de la decisión
Un último combate en 2026, clave
Joel debería ordenar la cabeza e intentar regresar a finales de año con una victoria balsámica y con un training camp completo, a diferencia de este que ha sido cuestión de poco menos de dos semanas y donde la estrategia ha tenido que ser improvisada
¿Dónde queda Joel?
La primera reacción no es positiva. El Fenómeno ha vuelto a estar falto de chispa dentro de la jaula y por segundo combate no ha demostrado su nivel de striking. Era buena oportunidad para volver a mirar al ránking con buenos ojos y esta derrota ante un veterano de salida como Njokuani duele
Recordemos que el español aceptó este pleito en corto aviso y no ha tenido un campamento de entrenamiento para prepararse, aunque Chidi era claramente un rival inferior por edad y momento de carrera
Dura derrota para Joel que por primera vez en su carrera suma dos tropiezos de forma consecutiva
Derrota de Joel Álvarez
Joel Álvarez pierde a las cartulinas ante Chidi Njokuani por decisión unánime, una lástima. Le ha faltado mucha chispa al asturiano dentro del octágono y quizás no ha estado al 100%
FIN DEL COMBATE
Finaliza el combate entre Joel Álvarez y Chidi Njokuani ante los abucheos del público. Estará muy justa la decisión de los jueces...
El doble de golpes significativos en este tercer asalto para Chidi
Manos al cuerpo de Joel pero Njokuani le mete más volumen
Empieza a sentir algo de fatiga Joel en este tercer asalto
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