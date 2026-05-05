UFC 328: a qué hora es el Chimaev vs Strickland y Joel Álvarez en España, cartelera y resto de combates

El UFC 328 llega con ese aroma de noche grande, de las que uno disfruta de principio a fin. El 9 de mayo en Newark, la UFC monta una cartelera con dos combates por cinturón y varias peleas que pueden mover divisiones enteras, empezando por un estelar de enorme contraste entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland por el título del peso medio. Chimaev pone en juego su cinturón por primera vez: sigue invicto y quiere confirmar que no es solo un fenómeno de masas, sino tambiém un campeón capaz de gobernar la división. Del otro lado estará el siempre polémico Sean Strickland, quizá el rival más incómodo para cualquiera que quiera imponer una pelea limpia y un striker limitado pero incómodo.

Jab, guardia alta, teep kicks y un repertorio limitado pero capaz de destruir a strikers como Adesanya y wrestlers como Anthony Hernández. Checheno y estadounidense necesitarán protección de más para no que tensión no vaya a más. Son ex compañeros de entrenamiento pero esa amistad ha quedado ya muy atrás y ahora se odian. Y mucho.

UFC 328: Dónde ver el Khamzat Chimaev vs Sean Strickland y toda la cartelera en directo y por streaming en España / X

La cartelera, además, no vive solo del main event. También tendrá un segundo combate titular con Joshua Van defendiendo el cinturón del peso mosca ante Tatsuro Taira, una pelea que mezcla juventud, técnica y muchísima proyección. Es de esos cruces que quizá no tengan el ruido mediático del estelar, pero que pueden dejar una de las mejores actuaciones de la noche. Van es un monarca polémico tras hacerse coronarse gracias a una temprana lesión de Pantoja y Taira, que puede ser el primer campeón japonés en la historia de la promotora, es un magnífico y agresivo 'grappler'. Y alrededor de esos dos campeonatos aparece una main card con bastante fondo que nos deja con el mejor evento numerado de 2026: Alexander Volkov vs Waldo Cortes Acosta en pesado en el que podemos tener próximo retador, Sean Brady vs Joaquin Buckley en wélter y King Green vs Jeremy Stephens en un duelo entre dos veteranos de Vietnam.

Para España, esta velada en Newark cobra mucho peso. Joel Álvarez vuelve a competir en el peso wélter ante Yaroslav Amosov tras debutar exitosamente ante Luque en octubre. Es una pelea muy seria, probablemente mucho más importante de lo que parece a primera vista, porque enfrenta a Joel con un excampeón de Bellator que ya dejó buen impacto en su llegada a UFC. Si Álvarez gana se colocará en el puesto 14 de los ránkings. También destacan en preliminares nombres como Grant Dawson, Mateusz Rebecki, Jim Miller, Roman Kopylov y William Gomis, lo que redondea una cartelera muy profunda.

CARTELERA COMPLETA UFC 328

Main card

Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland

Joshua Van vs. Tatsuro Taira

Alexander Volkov vs. Waldo Cortes-Acosta

Sean Brady vs. Joaquin Buckley

Bobby Green vs. Jeremy Stephens

Prelims

Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz

Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov

Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki

Jim Miller vs. Jared Gordon

Early prelims

Roman Kopylov vs. Marco Tulio

Pat Sabatini vs. William Gomis

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 328

El UFC 328 se disputa en la madrugada del sábado 9 al domingo 10 de mayo de 2026 en el Prudential Center de Newark (EE.UU), con Khamzat Chimaev y Sean Strickland peleando por el título del peso medio en el combate estelar. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular). Se espera que la pelea de Joel Álvarez ante Amosov sea a las 2:00 horas CET. La retransmisión se podrá seguir a través de Eurosport en HBO Max, mientras que los primeros combates estarán disponibles en UFC Fight Pass.