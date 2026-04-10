UFC 327 Jiří Procházka vs Carlos Ulberg: Horario, cartelera y dónde ver en directo en España

Miami se ha consolidado como una de las grandes plazas para los eventos numerados de la UFC, y el UFC 327 no hace más que reforzar esa tendencia. La promotora regresa al sur de Florida con, probablemente, la cartelera más potente de lo que llevamos de año, encabezada por el combate entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg por el cinturón vacante del peso semipesado, dejado libre por Alex Pereira tras su salto a la categoría reina.

El checo, ex campeón y uno de los peleadores más carismáticos de la división, se mide a un Ulberg en pleno ascenso, formado en el prestigioso City Kickboxing y con un striking cada vez más pulido y eficiente. El escenario será el Kaseya Center, casa de los Miami Heat, un pabellón histórico donde brillaron leyendas como LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, y que ahora se prepara para una noche de alto voltaje en las MMA.

Poder de KO en el coestelar

El combate coestelar sufrió un cambio de última hora. El esperado duelo entre el campeón del mosca Joshua Van y Tatsuro Taira fue aplazado por una lesión del monarca, y en su lugar entran en escena dos nombres de peso: Azamat Murzakanov, una auténtica máquina de nocauts, y Paulo Costa, que regresa al semipesado tras su victoria ante Kopylov.

La cartelera principal mantiene un nivel altísimo. Curtis Blaydes tratará de frenar el ascenso de uno de los prospectos más llamativos del peso pesado, Josh Hokit, invicto y cada vez más mediático dentro y fuera de la jaula. Además, dos viejos conocidos como Dominick Reyes y Johnny Walker protagonizarán otro duelo de alto riesgo: Reyes llega tras caer noqueado ante Ulberg, mientras que Walker firmó una de las sorpresas de 2025 con su KO en territorio rival.

Las preliminares tampoco se quedan atrás. Dos ex estrellas de Bellator como Patricio Pitbull y Aaron Pico liderarán esta parte del evento, acompañados por un combate muy atractivo en el ligero entre Mateusz Gamrot y Esteban Ribovics, donde el argentino puede dar un salto clave hacia el top de la división.

También habrá presencia latina desde el inicio: Francisco Prado abrirá la cartelera en un combate de máxima presión ante Radtke. Para él, será un auténtico “todo o nada”: una derrota podría comprometer seriamente su continuidad en la UFC.

CARTELERA COMPLETA UFC 328

Main card

Jiří Procházka vs. Carlos Ulberg

Azamat Murzakanov vs. Paulo Costa

Curtis Blaydes vs. Josh Hokit

Dominick Reyes vs. Johnny Walker

Cub Swanson vs. Nate Landwehr

Preliminares

Patricio Pitbull vs. Aaron Pico

Kevin Holland vs. Randy Brown

Mateusz Gamrot vs. Esteban Ribovics

Tatiana Suarez vs. Lupita Godinez

Michael Mederos vs. Chris Padilla

Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque

Charles Radtke vs. Francisco Prado

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HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 327

El UFC 327 se disputa en la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de abril de 2026 en el Kaseya Center de Miami, con Jiri Prochazka y Carlos Ulberg peleando por el cinturón semipesado en el combate estelar. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular). La retransmisión se podrá seguir a través de Eurosport en HBO Max, mientras que los primeros combates estarán disponibles en UFC Fight Pass.