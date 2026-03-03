UFC 326 Max Holloway vs Charles Oliveira: Horario, cartelera y dónde ver en directo en España

Los aficionados a las mejores artes marciales mixtas del planeta están de enhorabuena. En Las Vegas, capital mundial de los deportes de combate, y en el que será ya el tercer evento numerado de la era Paramount+, Charles Oliveira y Max Holloway se enfrentarán en un duelo de leyendas con el cinturón BMF en juego.

El choque entre el hawaiano y el brasileño no solo mide a dos peleadores que han marcado una generación, sino también a dos hombres con currículums de salón de la fama. “Blessed” es el actual monarca del cinturón que acredita al “más duro” de la promotora y, hasta ahora, el único capaz de defenderlo. Lo hizo nada menos que ante Dustin Poirier en su combate de retiro, año y medio después de conquistarlo de la forma más épica posible: aquel nocaut sobre Justin Gaethje en el último segundo del histórico UFC 300. La imagen de Holloway señalando el centro del octágono antes de fulminar a Gaethje ya es parte de la iconografía moderna de la UFC.

Choque de iconos

Enfrente estará “Do Bronx”, probablemente uno de los peleadores más queridos por el público en la última década. Oliveira viene de resarcirse de su derrota ante Ilia Topuria con una actuación muy reconocible ante Mateusz Gamrot. En el UFC Rio del pasado octubre, el excampeón del ligero recordó al mundo su peligrosidad con una sumisión ante uno de los mejores grapplers de la división. De nuevo en la senda de la victoria, Charles tendrá que extremar precauciones ante un Holloway que es pura precisión, volumen y resistencia infinita.

Sobre el papel, estamos ante uno de los combates más atractivos del año, aunque la cartelera deja sensaciones mixtas. En el coestelar, Caio Borralho tratará de rehacerse tras su derrota ante Nassourdine Imavov en París. El brasileño, uno de los estandartes del equipo Fighting Nerds, se medirá a Reinier de Ridder, que viene de una noche amarga tras caer exhausto ante Brendan Allen. Dos aspirantes que necesitan reencontrarse con su mejor versión para no descolgarse definitivamente del tren titular en el peso medio.

Más abajo en la ‘main card’, el joven fenómeno Raul Rosas Jr. pondrá a prueba su progresión ante el siempre peligroso Rob Font, un auténtico termómetro del peso gallo. También chocarán dos veteranos curtidos como Drew Dober y Michael Johnson, mientras que el duelo explosivo entre Gregory Rodrigues y Brunno Ferreira promete fuegos artificiales desde el primer segundo.

CARTELERA COMPLETA UFC 326

Cartelera principal

Max Holloway (c) vs. Charles Oliveira, por el cinturón BMF

Caio Borralho vs. Reinier de Ridder, peso medio

Rob Font vs. Raúl Rosas Jr., peso gallo

Drew Dober vs. Michael Johnson; peso ligero

Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira; peso medio

Preliminares

Cody Garbrandt vs. Xiao Long; peso gallo

Donte Johnson vs. Dusko Todorovic; peso medio

Ricky Turcios vs. Alberto Montes; peso pluma

Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel; peso mosca

Su Mudaerji vs. Jesús Aguilar; peso mosca

Lee Jeong-Yeong vs. Gastón Bolaños; peso pluma

Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato; peso semipesado

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 324

El UFC 324 se disputa en la madrugada del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con Max Holloway y Charles Oliveira peleando por el cinturón BMF en el combate estelar. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular).

Noticias relacionadas

En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada.