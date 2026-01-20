¿Cuándo es el UFC 324? Horario, dónde y cómo ver en España el Pimblett vs Gaethje en TV

Se acabó la espera. La travesía en el desierto sin UFC llega a su fin con el ansiado UFC 324, evento que levantará el telón de la nueva alianza con Paramount+, nuevo ‘jefe’ de los derechos televisivos de la promotora para los próximos siete años a razón de 7.700 millones de dólares. Justin Gaethje y Paddy Pimblett pondrán el picante con el combate estelar por el cinturón interino del peso ligero, mientras que Yadong Song y Sean O'Malley protagonizarán el coestelar en un choque que podría definir al próximo aspirante de las 135 libras.

Este primer evento numerado de la era Paramount+ llega, eso sí, marcado por los contratiempos. En primer lugar, por la ausencia de Ilia Topuria. Dana White y la compañía tenían la intención de que el campeón de las 155 libras fuera la gran estrella de Las Vegas para sacar músculo ante su nuevo socio. Sin embargo, la separación del hispanogeorgiano con su ya expareja ha tenido derivadas judiciales y el propio Ilia solicitó un tiempo para recuperarse de sus heridas emocionales.

Kayla Harrisson, fuera por lesión ante Nunes

El otro gran varapalo llegó hace escasos días en forma de lesión. Kayla Harrison y Amanda Nunes iban a verse las caras en el coestelar por el cinturón del peso gallo, en lo que estaba catalogado como la pelea femenina más grande de todos los tiempos. No obstante, la estadounidense sufrió una grave lesión en el cuello y comunicó su baja. El UFC 324 se quedaba así sin su única pelea por un título absoluto en una noche que prometía ser legendaria. Será un gran evento, sí, pero algo descafeinado.

Cartelera final UFC 324 / UFC

Pimblett, quien goza del conocido ‘Dana White privilege’ desde sus primeros pasos en la UFC, afronta el mayor reto de su carrera ante un Gaethje que disputará su tercera oportunidad titular… y probablemente la última. Cayó en su día frente a Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira, dos rivales a priori mucho más completos que el inglés, un excelente grappler pero con un striking aún sin contrastar frente a la élite de la división. El de Liverpool parte como favorito en las quinielas y tratará de evitar verse atrapado en el bombardeo constante que Justin suele imponer en sus peleas.

La cartelera está repleta de nombres potentes, como el choque de pesos pesados entre Waldo Cortes Acosta y Derrick Lewis, un auténtico duelo de titanes que apunta a finalizar por KO salvo sorpresa mayúscula. El vencedor quedará a la espera de Tom Aspinall o Ciryl Gane en la cola del título. Además, Umar Nurmagomedov, primo de Khabib, se medirá a Deiveson Figueiredo en el peso gallo, y presenciaremos el cuarto combate en UFC de Ateba Gautier, uno de los grandes rookies del año 2025.

CARTELERA COMPLETA UFC 324

Cartelera principal

Justin Gaethje vs Paddy Pimblett: Campeonato Interino del peso ligero.

Sean O’Malley vs Song Yadong: peso gallo.

Waldo Cortés Acosta vs Derrick Lewis: peso pesado.

Natalia Silva vs Rose Namajunas: peso mosca.

Arnold Allen vs Jean Silva: peso pluma.

Cartelera preliminar

Umar Nurmagomedov vs Deiveson Figueiredo: peso gallo.

Ateba Gautier vs Adnrey Pulyaev: peso medio.

Nikita Krylov vs Modestas Bukauskas: peso semipesado.

Alex Pérez vs Charles Johnson: peso mosca.

Michael Johnson vs Alexander Hernández: peso ligero.

Josh Hokit vs Denzel Freeman: peso pesado.

Ricky Turcios vs Cameron Smotherman: peso gallo.

Adam Fugitt vs Ty Miller: peso welter.

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 324

El UFC 324 se disputa en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de enero de 2026 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con Paddy Pimblett y Justin Gaethje peleando por el interino del peso ligero en el combate estelar. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 23:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 01:00 y la cartelera estelar dará inicio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora peninsular).

En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada.