UFC 324, en directo: Pimblett vs Gaethje, dónde ver y cartelera completa, en vivo

Paddy Pimblett y Justin Gaethje se enfrentan en el combate estelar del UFC 324 por el cinturón interino del peso ligero de la mejor. liga de MMA del planeta.

Sigue en directo todo los combates en SPORT.

Horario y dónde ver los combates En España, el evento se puede seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Es necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada. La cartelera principal arrancará a las 03:00 horas CET, siendo el Pimblett - Gaethje el postre final

Nurmagomedov vs Figueiredo siguen la acción Turno para el último combate de las preliminares. Umar Nurmagomedov, primo de Khabib, se mide al excampeón del peso mosca Deiveson Figueiredo en el peso gallo de la UFC. Favoritismo para el ruso, que quiere volver a tener una oportunidad titular en 2026.

Gautier vence a Pulyaev y sigue su ascenso en el peso medio Ateba Gautier se lleva la decisión unánime ante Ateba Gautier en un combate en el que ha dominado por completo pero no ha conseguido el esperado nocaut. En los primeros minutos consiguió dos knockdowns, pero no dio continuidad con el ground and pound y su rival sobrevivió. Otra victoria más para el 'Asesino Silencioso' en su ascenso en el peso medio.

La cartelera de hoy Ahora estamos con el penúltimo combate de las preliminares. Este es el menú completo de hoy

¡Qué manera de aguantar los golpes de Pulyaev!