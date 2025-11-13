UFC 322: Horario del Islam Makhachev vs Jack Della Maddalena, cartelera completa y dónde ver por TV en España

El Madison Square Garden de Nueva York vuelve a convertirse en el epicentro de las MMA con un UFC 322 que huele a noche grande. En el combate estelar, Jack Della Maddalena expone por primera vez el cinturón del peso wélter ante Islam Makhachev, el antiguo rey del peso ligero que busca entrar en el club exclusivo de los dobles campeones de la UFC. El australiano llega lanzado tras arrebatar el título a Belal Muhammad en mayo, con un boxeo afilado, ritmo alto y una capacidad para castigar al cuerpo que le ha convertido en uno de los campeones más entretenidos del momento. El daguestaní, en cambio, representa el control absoluto: presión constante, derribos encadenados y un dominio en el suelo que ha desesperado a la élite del peso ligero durante años.

MAKHACHEV QUIERE EL DOBLE CINTURÓN

El duelo es, sobre todo, una pregunta abierta: ¿podrá Makhachev imponer su lucha subiendo a 77 kilos frente a un campeón más grande y voluminoso, o será Della Maddalena capaz de mantener la pelea donde más le conviene, en el centro del octógono y a puro intercambio? El ganador no solo saldrá con oro en la cintura; también se colocará en primera línea de cualquier conversación sobre el mejor libra por libra de la compañía y sobre el futuro inmediato de la división wélter.

CARTELERA COMPLETA UFC 322 / TWITTER FULL VIOLENCE

La coestelar mantiene el tono histórico: Valentina Shevchenko defiende el cinturón del peso mosca ante Zhang Weili, que sube de categoría con la intención de convertirse también en campeona en dos divisiones. La kirguisa, una de las peleadoras más dominantes que ha visto el octógono, se enfrenta a una Zhang explosiva, con mucho volumen de golpes y experiencia sobrada en grandes veladas. Más allá del cinturón, el cruce puede redefinir el mapa del MMA femenino y abrir la puerta a nuevos supercombates entre campeonas de distinto peso.

Por debajo, el duelo entre Sean Brady y Michael Morales promete agitar todavía más la parte alta del wélter, mientras que Leon Edwards se juega buena parte de su futuro inmediato frente al siempre agresivo Carlos Prates. En el peso ligero, Beneil Dariush se mide a Benoît Saint-Denis en una pelea de máximo riesgo: el veterano necesita un triunfo que le devuelva a la conversación de la élite y el francés busca un nombre grande para consolidarse como aspirante. Con nombres así repartidos por toda la noche, UFC 322 se presenta como una velada pensada para marcar época en Nueva York y, de paso, para aclarar quién manda realmente en una división wélter en plena guerra de poder.

CARTELERA COMPLETA UFC 322

Cartelera estelar (main card)

Jack Della Maddalena (c) vs Islam Makhachev – Campeonato mundial del peso wélter

– Campeonato mundial del peso wélter Valentina Shevchenko (c) vs Zhang Weili – Campeonato mundial del peso mosca femenino

– Campeonato mundial del peso mosca femenino Sean Brady vs Michael Morales – Combate del peso wélter

– Combate del peso wélter Leon Edwards vs Carlos Prates – Combate del peso wélter

– Combate del peso wélter Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis – Combate del peso ligero

Cartelera preliminar

Bo Nickal vs Rodolfo Vieira – Peso medio

– Peso medio Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues – Peso medio

– Peso medio Erin Blanchfield vs Tracy Cortez – Peso mosca femenino

Malcolm Wellmaker vs Cody Hadden – Peso gallo

– Peso gallo Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert – Peso medio

– Peso medio Pat Sabatini vs Chepe Mariscal – Peso pluma

– Peso pluma Angela Hill vs Fatima Kline – Peso paja

– Peso paja Baisangur Susurkaev vs Eric McConico – Peso medio

– Peso medio Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo – Peso ligero

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 322

El UFC 322 se disputa en la madrugada del sábado 15 al domingo 16 de noviembre de 2025 en el Madison Square Garden de Nueva York, con Jack Della Maddalena exponiendo el cinturón del peso wélter ante Islam Makhachev en el combate estelar. Para los aficionados españoles, la velada arrancará de madrugada: los primeros preliminares están previstos para las 00:00 horas, la cartelera preliminar comenzará en torno a las 02:00 y la cartelera estelar, con el Della Maddalena vs Makhachev y el Shevchenko vs Zhang por el título mosca femenino, dará inicio a partir de las 04:00 de la madrugada (hora peninsular).

En España, el evento se podrá seguir en directo a través de la plataforma Max, que ofrece la señal de Eurosport para la cartelera principal y las peleas preliminares. Será necesario disponer de una suscripción activa a Max para poder ver íntegra la velada.