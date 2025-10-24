UFC 321: Horario del Tom Aspinall vs Ciryl Gane, cartelera completa y dónde ver por TV en España

Vuelve la acción de la UFC con un evento estelar este fin de semana. El UFC 321 se disputa este mismo sábado 25 de octubre de 2025 en el Etihad Arena de Abu Dabi con Tom Aspinall defendiendo el título del peso pesado frente a Ciryl Gane y con otro cinturón en juego en el peso paja femenino. Una cartelera de lujo que no solo tendrá a dos campeones en juego, sino que incluye peleas muy emocionantes y el regreso de un peleador nacido en España.

En la pelea estelar, Aspinall regresa por fin al octágono tras un parón de 455 días, aunque este no será su duelo soñado ante el ya retirado y leyenda eterna de la UFC Jon Jones. El peleador de Salford, Reino Unido, llega como campeón con una propuesta muy completa para la categoría reina. El francés Gane, ex campeón interino, ya sabe lo que es pelear por el cinturón frente a dos monstruos como Jon Jones y Francis Ngannou, y lo volverá a intentar ante el gran favorito. Son dos estilos opuestos que se cruzan por el dominio de los pesos pesados en un combate a cinco asaltos.

Tom Aspinall solo gana por nocaut? Eso no es cierto 😎#UFC321 | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi



ESTELARES 2pm ET 🇺🇸 / 12pm 🇲🇽 / 3pm 🇦🇷 / 8pm 🇪🇸⁣⁣

PRELIMINARES 10am ET 🇺🇸 / 8am 🇲🇽 / 11am 🇦🇷 / 4pm 🇪🇸 pic.twitter.com/PrsTShLDkY — UFC Español (@UFCEspanol) October 23, 2025

En el peso paja femenino, Virna Jandiroba y Mackenzie Dern pelean por un cinturón vacante del peso paja con una narrativa clara: dos especialistas de suelo, con Jandiroba en racha y una Dern que cuenta con el apoyo del público. En los combates destacados del resto de la velada, la vuelta de Umar Nurmagomedov frente a Mario Bautista aporta una pelea de alta relevancia para la ruta al título del peso gallo; además de las batallas en el peso pesado y semipesado entre Volkov y Almeida y Rakicv y Murzakanov. En la cartelera preliminar volveremos a ver al español Chris "Beastboy" Barnett (23-9-0), peleador del peso pesado nacido en Zaragoza y criado en Estados Unidos que se enfrenta a Hamdy Abdelwahab para tratar de volver a sumar una victoria.

La cartelera completa del UFC 321

Cartelera principal:

Tom Aspinall vs Ciryl Gane, por el título de peso pesado

Virna Jandiroba vs Mackenzie Dern, por el título vacante de peso paja femenino

Umar Nurmagomedov vs Mario Bautista, peso gallo

Alexander Volkov vs Jailton Almeida, peso pesado

Aleksandar Rakić vs Azamat Murzakanov, peso semipesado

Cartelera preliminar:

Nasrat Haqparast vs Quillan Salkilld, peso ligero

Ikram Aliskerov vs Junyong Park, peso medio

Ludovit Klein vs Mateusz Rebecki, peso ligero

Matheus Camilo vs Abdul-Kareem Al-Selwady, peso ligero

Valter Walker vs Louie Sutherland, peso pesado

Nathaniel Wood vs Jose Miguel Delgado

Hamdy Abdelwahab vs Chris Barnett, peso pesado

Azat Maksum vs Mitch Raposo, peso mosca

Jaqueline Amorim vs Mizuki Inoue, peso paja femenino

La cartelera oficial del UFC 321 / UFC

Horario y dónde ver el UFC 321 en España

El UFC 321 se disputará en Abu Dabi durante este mismo sábado 25 de octubre a un horario agradecido por el público de la península, acostumbrado a madrugar para disfrutar de estos eventos. La acción arrancará con la cartelera preliminar a las 16:00 horas (hora peninsular española), mientras que la cartelera estelar comenzará a las 20:00 CET, rozando el prime time. En España, el evento podrá seguirse en directo a través de Eurosport, que posee los derechos de emisión y conectará a partir de las 18:00 horas CET. La velada estará disponible también en la plataforma MAX, tanto en su app como en su web a partir de la misma hora.

Además, los combates preliminares se podrán ver a través de UFC Fight Pass, el servicio oficial de la UFC, que empezará a emitir a las 16:00 horas con las primeras peleas preliminares, dos horas antes de la primera conexión en Eurosport y HBO MAX.