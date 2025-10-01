UFC 320: Horario y dónde ver el Alex Pereira vs Magomed Ankalaev por TV, en directo y online

El UFC 320 presenta una de las mejores carteleras principales de todo 2025. La promotora de Dana White tira la casa por la ventana tras un septiembre sin Pay Per View, marcado por el fallido intento de Noche UFC en Guadalajara (México). Ahora, Las Vegas volverá a convertirse en el epicentro de los deportes de combate con dos peleas titulares.

El Main Event trae la esperada revancha por el cinturón del peso semipesado entre Alex Pereira y Magomed Ankalaev. En marzo, el ruso destronó al histórico ‘Poatan’ con una victoria por decisión unánime que apagó la estrella del brasileño, tras un 2024 en el que fue elegido Peleador del Año en UFC.

UNA REVANCHA ESPERADA

Ankalaev ejecutó a la perfección su estrategia, anulando los puntos fuertes de Pereira y consolidándose como el nuevo monarca de las 205 libras, poniendo fin a la hegemonía de un Alex que se había convertido en el rostro más mediático de la empresa. Ahora, con 38 años y tras un largo parón, el brasileño busca volver a tocar el oro, un reto casi imposible a su edad. El daguestaní, en cambio, atraviesa un momento de forma excepcional y está decidido a aguarle otra vez la fiesta a Pereira y a sus seguidores. Todo apunta a que este segundo pleito no llegará a las cartulinas: lo más probable es que termine en nocaut.

El coestelar enfrentará al campeón Merab Dvalishvili contra el retador Cory Sandhagen. El georgiano es, hoy por hoy, el campeón más dominante de la UFC: suma 2 defensas en apenas ocho meses y enlaza 13 victorias consecutivas dentro de la compañía. No parece descabellado que pueda alcanzar el récord de Anderson Silva (16), aunque por ahora el líder en activo sigue siendo Islam Makhachev (15). Tras derrotar a Umar Nurmagomedov y Sean O’Malley, The Machine buscará imponer su cardio inagotable ante el técnico e impredecible striking de Sandhagen, que llega con la fe de lograr lo imposible: noquear a Merab. Sin embargo, las casas de apuestas colocan al estadounidense en clara desventaja, y el guion más probable es otra defensa exitosa para el campeón, que igualaría el hito de Dominick Cruz (3) en el peso gallo.

Merab Dvalishvili, peleador de la UFC / Twitter

El tercer gran atractivo del evento definirá al próximo retador del semipesado, con la bendición de Carlos Ulberg. Jiří Procházka y Khalil Rountree Jr. medirán su poderío en el striking en una auténtica guerra. El checo, ex campeón de la división y con solo una derrota en UFC (ante Alex Pereira), busca otro KO que lo acerque a una cuarta oportunidad titular. Enfrente estará uno de los favoritos del público: Rountree, que estuvo a punto de dar la campanada en el UFC 307 frente a Pereira, posee uno de los juegos de Muay Thai más devastadores de toda la promotora, con codos, rodillas y patadas que garantizan espectáculo.

La cartelera estelar la completan Josh Emmett vs. Youssef Zalal y Joe Pyfer vs. Abus Magomedov, dos duelos que prometen abrir la velada con intensidad y acción.

CARTELERA COMPLETA UFC 320

Magomed Ankalaev vs Alex Pereira: título del peso semipesado de la UFC .

. Merab Dvalishvili vs Cory Sandhagen: título del peso gallo de la UFC .

. Jiri Prochazka vs Khalil Rountree Jr.: peso semipesado .

. Josh Emmett vs Youssef Zalal: peso pluma .

. Abus Magomedov vs Joe Pyfer: peso medio .

. Ateba Gautier vs Ozzy Diaz: peso medio . CANCELADA

. CANCELADA Edmen Shahbazyan vs Andre Muniz: peso medio .

. Chris Gutierrez vs Farid Basharat: peso gallo .

. Daniel Santos vs Joosang Yoo: peso pluma .

. Macy Chiasson vs Yana Santos: peso gallo .

. Patchy Mix vs Jakub Wiklacz: peso gallo .

. Punahele Soriano vs Nikolay Veretennikov: peso wélter .

. Ramiz Brahimaj vs Austin Vanderford: peso wélter .

. Veronica Hardy vs Brogan Waker: peso mosca.

HORARIO Y DÓNDE VER EL UFC 320 EN ESPAÑA

El UFC 320 se disputará en Las Vegas durante la madrugada del sábado 4 al domingo 5 de octubre . La acción arrancará con la cartelera preliminar a la 01:00 (hora peninsular española), mientras que la cartelera estelar comenzará a las 04:00 CET, como es habitual. En España, el evento podrá seguirse en directo a través de Eurosport, que posee los derechos de emisión y conectará a partir de las 02:00 horas CET de la madrugada. La velada estará disponible también en la plataforma MAX, tanto en su app como en su web.

Además, los combates preliminares se podrán ver a través de UFC Fight Pass, el servicio oficial de la UFC.