Tsarukyan reta a la UFC y lanza un mensaje a Topuria: "Quiere pelear a finales de este año o en enero"

Arman Tsarukyan (22-3) sigue en sus trece de pelear con Ilia Topuria. El número dos del ranking del peso ligero de la UFC espera ansioso su oportunidad de disputar el título que ostenta el peleador hispanogeorgiano tras su victoria ante Charles Oliveira en el UFC 317. En una entrevista con Carlos Contreras Legaspi en 'ESPN', el peleador armenio volvió a retar a Topuria a una pelea por el cinturón que parece que no acaba de llegar.

Tsarukyan empieza a ser consciente de que quizás deberá pasar por un plan 'B' con una pelea entre tres posibles rivales antes de tener la oportunidad de enfrentarse al 'Matador'. "No me han dicho que tenga que pelear con alguien antes del título, pero digo que si me dicen que tengo que pelear la aceptaré. Pero entre Gaethje, Pimblett o Hooker creo que solo podría hacerlo con este último porque los otros tienen miedo. Espero pelear en octubre o noviembre con alguno de ellos y luego saltar a la pelea por el título", dijo.

"NO QUIERE PELEAR CONMIGO"

Sin embargo, Tsarukyan reafirmó que "estoy esperando a Ilia, quiere pelear a finales de este año o en enero". En un nuevo ataque gratuito, el peleador nacido en Georgia pero nacionalizado Armenio volvió a dirigirse a Topuria en tono provocativo: "No quiere pelear conmigo porque soy el luchador más fuerte de nuestra división y sabe que le voy a causar problemas. Para él es mejor pelear con alguien como Paddy para ganar dinero fácil, por eso me está esquivando."

Después de calentar el ambiente en redes sociales con bromas y vídeos dirigidos a Ilia, lanzó un último mensaje: "Lo de la broma del pato con Topuria es gracioso. Son vídeos divertidos y la gente me apoya. Saben quién es el siguiente en pelear por el título. Estuve listo de suplente en UFC 317, pero eso no ayuda a tener la pelea por el título a continuación, solo estaba allí esperando. Ilia, acepta mi pelea lo antes posible porque tengo un montón de vídeos para publicar. Si lo aceptas, no publicaré más."