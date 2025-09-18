Tsarukyan ataca de nuevo a Topuria: "No gana tanto dinero como para viajar en jet privado"

Arman Tsarukyan no se cansa de centrar sus esfuerzos en Ilia Topuria. Una obsesión que persiste con el paso del tiempo pese a que no parece una opción a corto plazo que "El Matador" vaya a defender su cinturón del peso ligero de la UFC frente al peleador nacido en Georgia pero de origen armenio. Sin embargo, el número '2' del ranking de la división sigue bombardeando a Ilia con sus provocaciones en redes sociales.

La última y enésima se produjo hace escasas horas, cuando Tsarukyan criticó al hispanogeorgiano por su estilo de vida 'ostentoso': "¿Dónde está viajando? No creo que esté viajando desde Estados Unidos en jets privados, porque después de la pelea ante Oliveira iba en un vuelo comercial. Intenta aparentar que es inmensamente rico pero en realidad creo que vuela en vuelos regulares. No gana tanto dinero como para viajar en jets privados desde Estados Unidos hasta Europa o Georgia. Porque aunque ganara 2 o 3 millones de dólares sólo un viaje de ida y vuelta en un jet le costaría entre 400 y 500 mil".

Arman Tsarukyan says Ilia Topuria is trying to make himself seem rich by flexing flying on private jets 😬



"He tries to make it look like he's insanely rich, but in reality I think he's flying on regular planes. He doesn't make that kind of money to be flying private jets from… pic.twitter.com/nOnWBTJmmf — Championship Rounds (@ChampRDS) September 18, 2025

EL PRÓXIMO RIVAL DE TOPURIA

Arman Tsarukyan también se pronunció sobre una de las grandes incógnitas que rodean al futuro de nuestro "Matador", que todavía no ha dado a conocer su próximo rival en la UFC. Preguntado por una posible defensa del título ante Justin Gaethje, Tsarukyan ha respondido: "No, Gaethje no peleará contra Topuria, es mi opinión. Pero la UFC podría hacer lo que quiera, podrían ponerlo hasta con un debutante. Pero creo que es más probable (Paddy) Pimblett que Gaethje. Creo que defenderá el título, y si Islam (Makhachev) gana el suyo, Ilia subirá a las 170 libras y querrá convertirse en triple campeón".

Ilia Topuria tras noquear a Oliveira / LAP

Una de las grandes incógnitas es si en algún momento veremos a Ilia Topuria dándole la oportunidad a Tsarukyan, que lo tiene claro: "No va a querer pelear conmigo porque puede ganar más dinero con Makhachev, y tiene la oportunidad de ser el primer triple campeón de la historia. Y aunque perdiera con Islam, puede decir que ya ha subido de división y quedarse ahí. Tendrá la excusa de que ha subido dos divisiones".