Tsarukyan amenaza a Topuria con comprar su mansión millonaria: “Si lo aceptas”

Arman Tsarukyan sigue desaparecido del radar de los matchmakers de la UFC. El todavía contendiente número uno del peso ligero, división en la que Ilia Topuria es campeón absoluto y Justin Gaethje monarca interino tras su victoria el pasado sábado, permanece en un limbo permanente y nada parece indicar que en este 2026 vaya a disputar un título.

La pesadilla para el armenio comenzó justo hace un año. A apenas 24 horas de su combate titular ante Islam Makhachev, Tsarukyan alegó una lesión en la espalda para bajarse del enfrentamiento, una explicación que muchos señalaron como excusa ante la imposibilidad de dar el peso. Su retirada hizo saltar por los aires el primer pago por evento del curso. El enfado de Dana White fue mayúsculo: lo “congeló” pese a ser el número uno del ránking y prometió no concederle otra oportunidad titular en un futuro próximo.

LA UFC NO CONTÓ CON ÉL

Esa situación se ha prolongado hasta hoy. Arman ha visto cómo Paddy Pimblett y Justin Gaethje le adelantaban por la derecha, disputando un cinturón interino en Las Vegas, mientras él sigue siendo ignorado en las conversaciones titulares y se ve obligado a aceptar más combates si quiere cambiar su estatus. Por todos estos motivos, Tsarukyan ha estado especialmente activo en redes sociales y medios de comunicación en los últimos meses, intentando “limpiar” su imagen a base de declaraciones punzantes y buscando el favor del aficionado en este mundo de show business en el que saber venderse al público es casi tan importante como ganar.

Con Ilia Topuria mantiene, además, una cruzada particular. El campeón está en pausa a la espera de resolver sus problemas legales y anunció en diciembre que se mantendría alejado de la jaula hasta mediados de año. Desde entonces, los cruces de declaraciones entre ambos se han vuelto habituales, alimentando —quién sabe— un posible enfrentamiento futuro.

EL RECADO DE TSARUKYAN A ILIA

Por ahora, a Arman solo le queda ganar peleas en redes sociales. Tras salir a la luz la noticia de que, supuestamente, Ilia Topuria habría puesto su casa a la venta como consecuencia de su separación, Tsarukyan no perdió la oportunidad de lanzar un recado: “Te compraré la casa si aceptas pelear conmigo en tu próximo combate”, escribió el armenio de raíces georgianas.

Tsarukyan, procedente de una familia multimillonaria y que practica MMA más por pasión que por necesidad económica, sabe que ‘El Matador’ tiene poco interés en enfrentarse a él. En la hoja de ruta del hispanogeorgiano hay dos caminos claros… y ninguno conduce al armenio. El primero, y más lógico, es la unificación de los cinturones absoluto e interino ante el nuevo campeón Justin Gaethje. Las fechas apuntan a que este combate podría celebrarse incluso en el UFC Casa Blanca del próximo 14 de junio, evento conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos y del que Dana White, íntimo aliado del presidente Trump, quiere hacer algo histórico.

La segunda opción lleva a Islam Makhachev, actual rey del peso wélter, con quien Topuria busca un combate generacional que lo consagre como el primer peleador en dominar tres categorías de peso en la historia de la UFC.