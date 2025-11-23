Tsarukyan, una amenaza real para Ilia Topuria: "No corras, firma el contrato"

El divertidísimo UFC Qatar dejó algo muy claro más allá de la victoria del Conquistador: la división del peso ligero tiene un retador indiscutible al cinturón, Arman Tsarukyan. Aunque ya se sabía que el armenio poseía todas las herramientas para dominar las 155 libras, su actuación en Doha fue un auténtico golpe sobre la mesa para silenciar a cualquier crítico. Frente a uno de los mejores strikers del panorama, Dan Hooker, Arman desplegó todo su arsenal ofensivo hasta finalizar al australiano con un triángulo de brazo en el segundo asalto. Su próxima pelea solo puede tener un objetivo: disputar el campeonato del 'Matador'.

No hay otro rival que no sea Tsarukyan

Tsarukyan no competía desde abril de 2024 debido al incidente ocurrido un día antes de su combate titular ante Islam Makhachev. Aun así, regresó demostrando por qué es uno de los talentos más completos del planeta. Con una base de lucha que lo coloca entre los mejores grapplers de la compañía dentro de los pesos ligeros, ‘Ankalaets’ también mostró en Qatar su evolución en el striking y su devastador ground and pound, con el que dejó el rostro de Hooker visiblemente castigado tras el primer asalto. Su plan de juego fue impecable: presionar, cortar la distancia con los puños, llevar el combate al suelo y trabajar sin descanso con codos y golpes descendentes que rozaron el nocaut técnico.

Finalmente, aunque Hooker intentó sobrevivir como pudo, Arman logró alcanzar la montada completa y cerró el combate con un apretadísimo arm triangle choke que obligó al neozelandés a rendirse. Fue una actuación sobresaliente, incontestable incluso para sus detractores, y que lo devuelve de lleno a la élite de las MMA. Queda claro que Tsarukyan es el único hombre capaz de poner en serios aprietos el reinado de Ilia Topuria, actual campeón del peso ligero y número dos libra por libra de la UFC.

Amenaza real para Topuria

El Matador, junto a Makhachev, es considerado uno de los mejores peleadores del planeta. Llega además con una de las mejores rachas recientes en la historia de la UFC, con nocauts consecutivos a Volkanovski, Holloway y Charles Oliveira, tres leyendas absolutas de este deporte. Topuria ha convertido lo imposible en rutinario, aunque podría encontrarse ahora ante el examen más exigente de su carrera si Dana White decide enfrentarle a Tsarukyan.

El armenio, nacido en Krasnodar hace 29 años, mantiene desde hace meses un intenso cruce dialéctico con Ilia. Ambos se han lanzado mensajes en redes sociales y la tensión volvió a estallar tras su victoria en Qatar. Aprovechando que el hispanogeorgiano estaba presente como esquina de su hermano Aleksandre, Tsarukyan tomó el micrófono de Michael Bisping y no dudó en desafiarlo: "Ilia, para de correr y firma el contrato".

Después, continuó la ofensiva en X con varios dardos directos: "Yo contra Ilia es la mejor pelea que se puede hacer en cualquier división. No corras más 'el pato'", publicó, seguido de otro mensaje igual de contundente: "Respeto para Dan Hooker para tomar esta pelea. Tiene más pelotas que el campeón de la división".

Puede adelantar a Paddy

Arman dejó clara su posición: quiere ser el próximo en la fila. Hasta ahora, Paddy Pimblett parecía el favorito para disputar la primera defensa del campeón, pero tras la noche de Doha es evidente quién representa la amenaza real en las 155 libras. En la rueda de prensa posterior, Tsarukyan se mostró totalmente disponible para enfrentarse a Topuria en el primer PPV de 2026, el evento que inaugurará el multimillonario acuerdo entre UFC y Paramount+: "No estoy lesionado, puedo volar a Estados Unidos y pelear ahí, dos meses es suficiente para estar preparado". Ese UFC 324 tendría lugar, en principio, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.