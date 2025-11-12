Tracy Cortez, la peleadora viral de la UFC que regresa a lo grande: "Para una mujer, lo más importante es quererse, es fácil caer en lo que se ve en las redes"

Tracy Cortez vuelve a la acción en el gran evento de este fin de semana en la UFC: el 322 de Nueva York, que tendrá como peleas estelares el Makhachev- Della Maddalena y el Shevchenko - Zhang con dos cinturones en juego. La peleadora de ascendencia mexicana y nacida en Phoenix (10 de diciembre de 1993) se las verá en la división del peso paja ante Erin Blanchfield en el Madison Square Garden, una cita con aroma a revancha que pone en el escaparate a una de las grandes referentes femeninas de las artes marciales mixtas a nivel mundial.

Cortez, que acumula más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, es producto de la cantera de Contender Series (ganó su contrato en 2019) y debutó ese mismo año en el UFC São Paulo con un triunfo sobre Vanessa Melo, en una velada marcada por el lío de la báscula que la comisión aclaró después. En 2024 dio un salto de riesgo al aceptar a última hora a Rose Namajunas en Denver y perdió por decisión, aunque rebotó con un triunfo de autoridad en el UFC 317 ante Viviane Araújo.

Su biografía tiene el pulso del deporte y la herida que la empujó a competir. Tracy creció en una familia de inmigrantes mexicanos y perdió en 2011 a su hermano mayor, José, cuyo sueño era ser luchador de la UFC, por un cáncer de células germinales. Lo recuerda con un tatuaje en el brazo y con una promesa: pelear con el corazón. Esa historia, que incluye el apoyo cercano de los Cejudo, los mejores amigos de su hermano mayor, explica parte de su resiliencia.

"Comencé este camino para terminar algo que él no pudo terminar. Cada vez que gano, le digo: ‘Hermano, ganamos otra’. Y cuando estoy corriendo o cansada, le hablo mucho, le digo ‘ayúdame’. Él siempre está conmigo", dijo en una entrevista con 'Los Angeles Times'. Tracy quiere, algún día, involucrarse en proyectos en la lucha contra el cáncer: "No he tenido la oportunidad todavía, pero me encantaría. Es un tema muy fuerte, algo que no le deseo ni a mi peor enemigo”, dijo la peleadora de peso mosca.

En lo puramente deportivo, Cortez es una peleadora del peso mosca que mezcla boxeo ortodoxo, entradas de cadera bien sincronizadas y un grappling de control, con un récord profesional de 12-2-0 y seis victorias y una derrota en la UFC. La número 8 de la división es especialmente incómoda en peleas largas y plantea a Blanchfield un ajedrez de posiciones donde cada scramble puede ser clave. “La gente quiere que yo hable mal de ella para hacer promoción a la pelea, pero eso no es mi carácter”, dijo Tracy sobre la pelea.

Su viralidad se debe, en gran parte, a esta conexión emocional de su relato: el tributo a José y su escalada desde Phoenix calan en la audiencia, atrapada por momentos icónicos como cuando se cortó mechones de pelo para lograr dar el peso sobre la báscula en Denver. Es, junto a Mackenzie Dern, Kayla Harrison o Valentina Shevchenko una de las atletas de la UFC con mejor tracción orgánica en la plataforma y mayor expectación en sus apariciones sobre la jaula. "Para una mujer, lo más importante es quererse y honrarse. A veces es fácil caer en lo que se ve en las redes, pero debemos respetarnos. Mi mamá me enseñó con su ejemplo lo que es una mujer fuerte, y ahora que mi papá todavía vive, quiero que esté orgulloso de mí y del apellido Cortez", reflexionó.

La cartelera completa del UFC 322 / UFC

La pelea en Nueva York llega con narrativa propia: Blanchfield, nacida en Nueva Jersey, espera sentir el calor de su público y vengar aquella decisión dividida de 2019 en su combate anterior. Para Cortez, el plan pasa por ensuciar el ritmo, cortar la jaula y forzar a Erin a defender derribos para apagar su volumen en pie. La ganadora saldrá del combate en la Gran Manzana con un argumento fuerte para apuntar al top-5 de la división. Saltarán chispas.