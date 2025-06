Topuria vs Oliveira: horario y dónde ver el combate estelar del UFC 317 por TV y online

Ya no hay marcha atrás: entramos en la Fight Week. Ilia Topuria y Charles Oliveira se enfrentarán en el UFC 317 por el cinturón absoluto del peso ligero en la mejor liga de artes marciales mixtas del planeta. Un supercombate que encabezará la semana más importante del año para la UFC.

‘El Matador’, ya excampeón del peso pluma tras dejar vacante su trono, da el salto a la división más competitiva de toda la compañía: el peso ligero. Y lo hace para pelear directamente por el título que Islam Makhachev —su gran némesis— ha dejado vacante tras su ascenso al wélter.

UN CHOQUE DE LEYENDAS

Su rival en este combate estelar de Las Vegas no es otro que Charles Oliveira, ex monarca de la división y una de las leyendas más queridas por los aficionados. El brasileño ostenta los récords de más finalizaciones y sumisiones en la historia de la UFC y quiere escribir la página más épica de su carrera ante Topuria, una estrella en ascenso que todavía no conoce la derrota profesional. El hispanogeorgiano llega con un récord invicto de 16-0 y viene de noquear a otros dos iconos como Alexander Volkanovski y Max Holloway, victorias que lo han consolidado como uno de los talentos más temidos del panorama actual.

Topuria y Olvieira en su último careo / EFE

Las casas de apuestas lo tienen claro: Ilia es el gran favorito para hacerse con el cinturón de las 155 libras y convertirse así en doble campeón de la UFC. De lograrlo, sería el décimo en la historia de la compañía, uniéndose a un olimpo reservado a leyendas como Jon Jones, Georges St-Pierre y Conor McGregor.

DOS TÍTULOS EN JUEGO

El duelo entre Ilia Topuria y Charles Oliveira no será el único con un cinturón en juego en el UFC 317. Como suele ser habitual en la International Fight Week —algo parecido a la Super Bowl de la UFC—, Dana White ha preparado otro plato fuerte para el combate coestelar.

Alexandre Pantoja, actual campeón y rey absoluto del peso mosca, defenderá una vez más su título ante el peligroso Kai Kara France, que busca dar la campanada frente a un brasileño que parece casi invencible dentro del octágono. Una nueva defensa exitosa del 'Cannibal' lo colocaría ya a la altura del mítico Demetrious Johnson, quien logró encadenar 11 defensas consecutivas y está considerado el mejor de la historia en la división.

Los combates más interesantes del UFC 317 / TWITTER

Otros duelos destacados en la cartelera estelar incluyen el Beneil Dariush vs. Renato Moicano en el peso ligero, un combate clave cuyo ganador entrará de lleno en la zona noble del ranking. También sobresale el choque entre Brandon Royval y Joshua Van en las 125 libras: el vencedor se habrá ganado una merecida oportunidad titular.

EL ÚLTIMO CARA A CARA

Ilia Topuria y Charles Oliveira se respetaron mucho en el último cara a cara en el T-Mobile Arena, a 24 horas de su combate por el título mundial. "Vais a ver la mejor actuación de la historia", dijo el hispanogeorgiano, mientras que 'Do Bronx' aseguró que iba a "traer el título de vuelta a Brasil".

"Desde los primeros segundos, creo que va a intentar caminar hacia delante. Pero una cosa es lo que él quiere y otra la que conseguirá. Yo también quiero ir al paraíso, pero no quiero morirme."

¿Cuál es la cartelera completa del UFC 317?

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs Charles Oliveira | Título peso ligero

Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France | Título peso mosca

Brandon Royval vs Joshua Van | Peso mosca

Payton Talbott vs Felipe Lima | Peso gallo

Beneil Dariush - Renato Moicano | Peso ligero

Cartelera preliminar

Jack Hermansson vs Gregory Rodriguex | Peso medio

Viviane Araújo vs Tracy Cortez | Peso paja

Hyder Amil vs Jose Miguel Delgado | Peso pluma

Terrance McKinney vs Viacheslav Borshchev | Peso ligero

Sedrique Dumas - Jackson McVey | Peso medio

Jhonata Diniz - Alvin Hines | Peso pesado

Niko Price - Jacobe Smith | Peso wélter

¿A qué hora empieza el Topuria vs Oliveira?

El UFC 317 se celebrará en Las Vegas, Nevada, en la madrugrada del sábado 28 de junio al domingo 29. La cartelera preliminar arrancará a las 02:00 horas CET. En España podrá verse a partir de las 02:00 horas y la cartelera estelar arrancará, como de costumbre, a las 04:00 horas CET. Se prevé que el Topuria - Oliveira sea a partir de las 06:30 horas CET, en función de la duración de las peleas anteriores de la cartelera estelar.

¿Dónde ver por TV el Topuria vs Oliveira en España?

Eurosport es quien tiene los derechos televisivos del evento en España. El UFC 317 se podrá seguir a través de la app o web de MAX en directo. Otra opción, especialmente para los preliminares, es UFC Fight Pass, disponible en la app de la UFC.