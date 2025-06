Las claves del Topuria - Oliveira: una partida de ajedrez dentro de la jaula

Ilia Topuria y Charles Oliveira ya están listos para la batalla. Ambos contendientes al título del peso ligero esperan con ansias el sonido inicial de una pelea que promete ser una auténtica guerra, tanto dentro como fuera de la jaula. El enfrentamiento entre el brasileño y el hispanogeorgiano está lleno de matices tácticos que podrían inclinar la balanza en el combate estelar de la International Fight Week, el UFC 317.

Las MMA son, en muchos sentidos, una partida de ajedrez, y este Topuria vs. Oliveira no será la excepción. Se trata de un choque entre dos de las grandes estrellas de la UFC, que buscarán explotar las debilidades del rival mientras potencian sus propias virtudes. Sobre el papel, El Matador parte como claro favorito para alzarse con el cinturón de las 155 libras, y no es de extrañar: es, junto a Islam Makhachev, el nombre que más temor infunde actualmente en toda la organización. Hasta ahora, nadie ha conseguido neutralizarlo.

Su impecable récord de 16-0, el aura de invencibilidad que lo rodea y sus dos últimas victorias —auténticos triunfos legendarios por nocaut ante Volkanovski y Holloway— invitan a pensar que Charles Oliveira lo tendrá muy complicado. Con 45 combates profesionales a sus espaldas y 10 derrotas en su historial, el brasileño se enfrentará a un reto mayúsculo si quiere finalizar o superar en cinco asaltos al nuevo chico de oro de la UFC.

El striking, favorable a Topuria

Aunque ambos peleadores tienen un sólido ‘background’ en el suelo, todo apunta a que el combate estelar del UFC 317 se desarrollará de pie, en el terreno del striking, donde Ilia Topuria se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores —si no el mejor— del mundo. El boxeo adaptado a las MMA del hispanogeorgiano es técnico, preciso y absolutamente demoledor. Fue el primer peleador en noquear a Max Holloway, hazaña que ni Conor McGregor, ni Dustin Poirier, ni el propio Volkanovski lograron. También fue el primero en derrotar por KO a ‘The Great’ en el peso pluma, y dejó una auténtica exhibición frente a Josh Emmett en junio de 2023. En aquella eliminatoria por el título absoluto, Ilia ofreció una clase magistral de boxeo y dominó de forma contundente a uno de los rivales más peligrosos de la división. Esa actuación lo catapultó a la fama en Estados Unidos, donde la afición ya se rinde a su figura.

Topuria noqueando a 'Volk' y Oliveira en el clinch ante Poirer / SPORT

En números, de sus 8 victorias en UFC, 5 han sido por la vía del KO o TKO. Por el otro lado, encontramos el striking de Charles Oliveira, basado en un Muay Thai efectivo, aunque menos letal en la media y larga distancia. Donde ‘Do Bronx’ puede hacer más daño es en el clinch, gracias a esas rodillas al cuerpo que tanto han castigado a sus oponentes a lo largo de su carrera. Sin embargo, el brasileño no posee ni la precisión ni la potencia de puños que caracteriza a Topuria. Aun así, no hay que olvidar que es el mayor finalizador en la historia de la UFC, con 20 victorias por la vía rápida. Sabe utilizar bien recursos como los teep kicks, las patadas al cuerpo y su directo de derecha.

Los datos de Ilia Topuria dentro de UFC / UFC

El problema para Oliveira es que tiende a exponerse demasiado y, en ciertas situaciones, muestra una toma de decisiones deficiente dentro del octágono. Recordemos que ha sido derribado por Justin Gaethje e incluso Michael Chandler en la primera de sus dos peleas. Su mandíbula no es precisamente de acero, y ahí es donde Topuria no perdona. Si conecta, termina. Ya sea con un gancho al hígado o una combinación ascendente —marca registrada en su estilo—, Ilia castigará cualquier error de su oponente.

Además, el hispanogeorgiano cuenta con un gran movimiento de cabeza, otro sello de los Topuria, como ya pudimos comprobar en el prometedor debut de su hermano Aleksandre en la UFC.

Lucha y grappling, duelo de tú a tu

Aunque el combate de pie favorece claramente al formado en el Climent Club, todo puede cambiar en situaciones de scramble que lleven la pelea al suelo. Ambos peleadores tienen raíces sólidas en la lucha grappling: Charles en el jiu-jitsu brasileño, que comenzó a practicar a los 12 años, e Ilia Topuria en la lucha grecorromana, una disciplina muy popular en Georgia en la que solo se permite el uso de la parte superior del cuerpo para atacar y defender. Ilia, que también es cinturón negro en BJJ, es un grappler de élite, aunque desde su llegada a la UFC ha preferido emplear su boxeo en lugar del juego de suelo. No obstante, antes de entrar en la organización, 7 de sus 8 victorias llegaron por sumisión, mediante técnicas como el mataleón (rear-naked choke), la guillotina o el anaconda choke. Ya en el octágono más famoso del mundo, ha firmado una única sumisión: la que aplicó a Bryce Mitchell con un triángulo de brazo, nada menos que frente a uno de los mejores especialistas de la división en esa área.

Topuria y Oliveira son dos cinturones negro de Jiu Jitsu brasileño / UFC

Por su parte, Charles Oliveira ha demostrado, desde que comenzó su ascenso hacia la cima, ser uno de los grapplers más técnicos y peligrosos del planeta. Formado en la prestigiosa Chute Boxe de Diego Lima, el brasileño posee un repertorio casi infinito de recursos para someter a sus rivales. Es, de hecho, el peleador con más sumisiones en la historia de la UFC, con un total de 16. Fue capaz de rendir a Justin Gaethje y Dustin Poirier cuando ostentaba el cinturón, y representa una seria amenaza para Topuria si logra llevarlo al suelo y encontrar el más mínimo espacio para trabajar. Sin embargo, derribar al ‘Matador’ no es tarea sencilla. Ilia hará todo lo posible por mantener el combate en pie y evitar cualquier intento de derribo por parte de Oliveira, quien, además, no es precisamente un experto en la lucha de proyección.

Otro factor a tener en cuenta es la diferencia de tamaño. Topuria mide 8 centímetros menos que el brasileño, lo que dificultará que Charles pueda bajar su centro de gravedad de forma efectiva para atacar piernas o cadera, especialmente si el hispanogeorgiano mantiene una buena defensa de derribo.