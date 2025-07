El plan maestro de Topuria: icono mundial, una defensa y a por el triple cinturón

La llegada de Ilia Topuria (17-0) al estrellato absoluto de la UFC se consumó el pasado martes, con su ascenso al primer puesto del ránking libra por libra. Con este salto al Top-1, el hispanogeorgiano destronó a Islam Makhachev, quien llevaba más de 600 días liderando esa clasificación, y se consolidó como el mejor peleador del mundo. No podía ser de otra forma tras su histórico KO sobre Charles Oliveira en el UFC 317, donde se proclamó campeón del peso ligero y se unió al exclusivo club de dobles campeones de la compañía. Sumado a sus anteriores nocauts ante dos leyendas del peso pluma como Volkanovski y Holloway, ‘El Matador’ firmó la que quizá sea la mayor racha de tres victorias de toda la historia de la UFC.

El apellido Topuria ya resuena a escala mundial. Está a la altura de los mejores futbolistas, tenistas o boxeadores del planeta, y los números lo respaldan. Su cuenta de Instagram es la más seguida entre los peleadores activos de la UFC, con más de 11 millones de seguidores, y el vídeo del KO ante 'Do Bronx' supera ya los 13 millones de visualizaciones, una cifra impresionante teniendo en cuenta que ni siquiera ha pasado una semana desde el combate.

Topuria y su KO a Oliveira / UFC

La cara de la UFC

Ilia es una auténtica máquina de generar dinero para la UFC, y sus estadísticas dentro de la jaula hablan por sí solas: nueve victorias en la promotora, siete de ellas por finalización y tan solo una por decisión. Pero no se trata solo del qué, sino también del cómo. En eso, Topuria es un maestro. Sabe vender las peleas y, lo más importante, cumple con sus promesas. Lo que anticipa fuera de la jaula, lo ejecuta dentro. Ante Volkanovski, Holloway y Oliveira predijo que no dejaría el resultado en manos de los jueces… y así fue. Ya no quedan argumentos en su contra: Topuria está en la cima, y no parece que nadie pueda bajarlo de ahí.Ahora, ya surfeando en la cresta de la ola, la gran pregunta que se hacen todos los aficionados a las artes marciales mixtas es: ¿cuál será el siguiente paso para Ilia Topuria? Tal y como ha contado su equipo de preparación a SPORT —y como él mismo confirmó en Las Vegas— el salto al peso ligero ha sido un acierto total para su carrera… y para su salud. “Estas 10 libras de más me han dado vida. He podido disfrutar muchísimo más este campamento que los anteriores. En algún punto, estaba empezando a odiar el deporte por los recortes de peso”, se sinceró durante el Media Day.

El mejor escenario para Topuria: defensa y a por el triple cinturón

Esta “nueva vida” que disfruta ahora Topuria le permitirá, en principio, estar más activo dentro de la jaula. Entre su pelea contra Volkanovski y la de Holloway pasaron unos ocho meses, el mismo lapso que se repitió antes de enfrentarse a Oliveira en Las Vegas. Pero ahora, sin tener que pasar por un infierno en la báscula, todo apunta a que lo veremos competir con mayor frecuencia. No se descarta que regrese en diciembre de 2025, tal y como dejó entrever en la rueda de prensa posterior al combate: “Podría ser una opción”. Con una posible fecha sobre la mesa, la incógnita gira ahora en torno a quién será su próximo rival. Los principales candidatos son tres:

Paddy Pimblett , con quien mantiene la rivalidad más intensa y personal de toda la UFC.

, con quien mantiene la rivalidad más intensa y personal de toda la UFC. Arman Tsarukyan , actual número 1 del ránking del peso ligero, una amenaza seria con un perfil deportivo impecable.

, actual número 1 del ránking del peso ligero, una amenaza seria con un perfil deportivo impecable. Justin Gaethje, ídolo del público estadounidense y uno de los luchadores más espectaculares y queridos de la última década.

Topuria y Pimblett tras el combate / UFC

Aquí es donde entran en juego Dana White y su equipo de matchmakers, que tendrán que decidir qué contendiente encaja mejor para encabezar el último Pay Per View del año, que volverá a celebrarse en Las Vegas. El escenario ideal para Topuria sería sumar una defensa del título del peso ligero —y hacerlo con otra finalización contundente— antes de ir a por su máximo objetivo: Islam Makhachev. El daguestaní “huyó” hacia el peso wélter y será el primero en poner a prueba al nuevo campeón, Jack Della Maddalena, en las 170 libras. A pesar del cambio de categoría, Makhachev sigue siendo el rival más deseado por el hispanogeorgiano.

Islam Makhachev subirá a por el título del wélter / UFC

“Me encantaría ver a Islam conseguir ese título y que la UFC me deje subir a por ese tercer cinturón”, afirmó Topuria en declaraciones a TMZ Sports. Si vuelve a cumplir su profecía, se convertiría en el primer peleador de la historia en dominar tres divisiones distintas dentro de la UFC. Y si lo lograra ante un monstruo como Makhachev, el debate estaría servido: Ilia entraría de lleno en la conversación sobre quién es el verdadero GOAT de las artes marciales mixtas.