Carrera contrarreloj con Topuria

La 'War Room' de los jefes de la UFC, sala en la que Dana White y todos los mandamases de la mayor compañía de MMA cierran las peleas, está que echa humo por las ventas. La liga de artes marciales mixtas afronta un segundo trimestre de 2025 apasionante y con varios eventos numerados aún por acabar de apuntalar. El nombre de Ilia Topuria, campeón y megaestrella de la promotora, debe ser la siguiente pieza del puzle en caer.

Al hispanogeorgiano 'le toca' ser anunciado en breves, con varias fechas y rivales encima de la mesa. Lo vimos en acción por última vez en el UFC 308 de Abu Dabi, donde cumplió su enésima promesa y noqueó al inquebrantable Max Holloway en el segundo asalto del pleito estelar. Tras arrebatarle el cinturón del peso pluma en febrero a Alexander Volkanovski, 'El Matador' defendió exitosamente su trono y se colocó en el Olimpo de campeones de la UFC.

Ubicado en el puesto número tres del prestigioso ránking libra por libra de la empresa, por detrás de nombres como el 'GOAT' Jon Jones o el peleador del año 2024, Alex Pereira, Ilia tiene en su mente un único objetivo: acabar con el primero de esta lista, Islam Makhachev.

Ilia Topuria tras quebrar a Holloway / EFE

El daguestaní corre por la cabeza de Topuria desde que se adjudicó el cinturón. Es, por méritos propios, el mejor peleador del mundo y reina en el peso ligero, una división por encima, con un dominio total. Charles Oliveira, Volkanovski por partida doble, Dustin Poirier y Renato Moicano (quien sustituyó a Tsarukyan con poco aviso) son sus últimas víctimas. Islam ha arrasado en la división y es quizás el mejor púgil en la historia de las 155 libras, por lo que un 'supercombate' contra Ilia Topuria, la otra gran superestrella de la UFC, se perfila como un duelo que marcará época.

El puzzle de la UFC con Ilia

He aquí la duda de la UFC. Topuria ha dejado claro por activa y por pasiva que no quiere volver al infierno de cortar a las 145 libras. Su decisión de abandonar el peso pluma de inmediato es firme, y su equipo tan solo tiene ojos para Makhachev, un emparejamiento que llevan forzando desde hace varios meses, tal y como han confirmado fuentes especializadas como Álvaro Colmenero (ABC) o Carlos Contreras Legaspi (ESPN Deportes). Sin embargo, la promotora siempre se ha mostrado más abierta a una revancha con Volkanovski en el peso pluma, una pelea que, por 'tempos', encajaba en el UFC 314 de Miami, Florida, oficial desde hace escasos días. Será el 12 de abril en el Kaseya Center.

Volkanovski quiere una revancha con Topuria / UFC

Dana White y su equipo de matchmakers todavía no han anunciado el pleito estelar de este pago por evento que, casi con total seguridad, tendrá como coestelar a Alexandre Pantoja defendiendo su trono del mosca. Quedan exactamente dos meses para esa fecha en Miami, y corre prisa saber quién será el 'Main Event'. Incluso puede ser ya tarde para que el hispanogeorgiano llegue a punto, unas 8 semanas de 'Training Camp'. "De momento no quiero decir nada porque la UFC me ha pedido que no anuncie públicamente el próximo combate. Espero que en los días venideros se haga ya oficial. Quizás la próxima semana tendremos novedades al respecto", dijo Ilia el jueves en un podcast. Por otro lado, también el jueves, Makhachev dijo a un medio ruso que no quiere "darle una oportunidad de inmediato" y que debe ganárselo acumulando defensas en el peso pluma.

UFC 317, un escenario posible

Con UFC 314 Miami a la vuelta de la esquina y el UFC 315 de mayo en Montreal, Canadá, casi cerrado con el Belal Muhammad - Shavkat Rakhmonov por el título del wélter, la opción que cada vez gana más enteros es la International Fight Week del 28 de junio, el UFC 317. La promotora estadounidense está obligada a colocar la pelea del año en ese 'Pay per View', y ahí solo hay dos opciones: el Topuria - Makhachev o el Jon Jones - Tom Aspinall del peso pesado, dos platos fuertes que paralizarían el mundo de los deportes de combate y alcanzarían cifras enormes.

El Ilia contra Islam, número cuatro contra número uno del libra por libra, es el que tiene la narrativa más 'hecha'. Ambos llevan lanzándose dardos desde hace meses y sería otro capítulo más de la reciente enemistad entre georgianos y daguestaníes en la UFC. Además, por momento y carácter de los protagonistas, recordaría a ese McGregor vs Khabib que se libró en 2018 y que es el evento más visto de la historia.