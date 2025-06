Topuria: "¿UFC en el Bernabéu en 2026? Va a pasar seguro"

Ilia Topuria se gustó en la rueda de prensa posterior a su legendario triunfo ante Charles Oliveira, a quien noqueó en el primer asalto para proclamarse campeón mundial del peso ligero de la UFC.

Con una sonrisa de oreja a oreja y sus dos cinturones encima de la mesa, 'El Matador' fue respondiendo a las preguntas de todos los allí presentes, entre ellos SPORT. Le preguntamos a Ilia si, tras volver a demostrar que todas las dudas sobre su salto al ligero eran infundadas, se sentía en un estado de forma física y mental invencible:

"No, invencible no me siento porque pongo muchísimo esfuerzo. Sé que soy vencible, por eso entreno y me esfuerzo todos los días muchísimo. Al final pongo muchísimo trabajo. Sé que he hecho todo lo que estaba en mis manos y que la victoria es mía. Siempre lo digo: cuando doy el peso, ya soy el ganador. Dentro del octágono puede pasar cualquier cosa, pero yo nunca me quedaré con las ganas de saber qué hubiera pasado."

"Es increíble, es difícil de explicarlo con palabras. Ganar a Volk, Max, Oliveira... no muchos en el mundo pueden decirlo", aseveró con orgullo. Y no es para menos. Podemos hablar de esta racha de tres victorias consecutivas como una de las más impresionantes de todos los tiempos, noqueando a tres leyendas de la UFC de forma consecutiva. "Sé lo bueno que soy y las habilidades que tengo dentro del octágono. Puede que penséis que estoy loco, pero tengo que demostrar que soy el mejor luchador del mundo".

Sobre su futuro en la división, aseguró: "Todo el mundo es un reto, no hay divisiones fáciles. Lo único que necesito es la confirmación y empezar a preparar la estrategia."

Tampoco faltaron las preguntas sobre su archienemigo Paddy Pimblett, quien saltó al escenario tras el combate para protagonizar un calentísimo cara a cara, con empujones e insultos incluidos. Preguntado por un posible pleito contra el británico, Ilia dejó claro que "lo disfrutaría de verdad". La rivalidad entre ambos viene de años atrás y sería uno de los duelos más seguidos del panorama internacional. "Esta es la pelea que quiero porque con Charles tenía una situación difícil porque realmente me cae bien. Es una gran persona".

En cuanto a la posibilidad de que UFC celebre un evento en España, Topuria fue contundente: "Quiero llevaros a España, chicos. Lo vais a disfrutar mucho. El Santiago Bernabéu en 2026 va a pasar, seguro. Otro sueño hecho realidad."

Una nueva pelea a la que ya mira Topuria con el gran objetivo de ser el mejor de todos los tiempos. "Tengo a Merab (Dvalishvili) ahí y con él no me importaría compartir lugar. Así que voy con él, los dos somos los mejores" aseguró para finalizar, aunque dejando claro que lo mejor todavía esta por venir. "Tengo mejores combinaciones. Tienen que quedarse dentro conmigo un poco más de tiempo. Puede que más adelante podáis verlas".

Hay Topuria para mucho tiempo.