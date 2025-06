Estos han sido todos los combates de Ilia Topuria en la UFC

Las Vegas será testigo de otro combate legendario en la mejor liga del mundo. Ilia Topuria, super estrella invicta de la UFC, se mide a una leyenda como Charles Oliveira, el peleador con más finalizaciones de la historia, por el título del peso ligero de la UFC.

'El Matador' debutó en UFC a finales de 2020 y su ascenso a la cima ha sido meteórico hasta convertirse en una de las estrellas más famosas dentro de las MMA.

Topuria vs Youssef Zalal (10 de octubre de 2020)

Su puesta a punto para debutar en la mayor liga de artes marciales mixtas del planeta no fue la soñada. Con un récord de 7-0 hasta el momento, Ilia recibió un corto aviso en plena época Covid-19 para sustituir a Seung Woo Choi y medirse al marroquí Youssef Zalal en el evento UFC Fight Night: Moraes vs Sandhagen. A pesar del poco tiempo de reacción, nuestro 'Matador' nació preparado y mostró total dominancia sobre el octágono. Durante los tres asaltos, avasalló a Zalal con su lucha y jiu-jitsu, controlando la mayor parte del combate. Aunque no consiguió finalizar la pelea, se llevó una victoria por decisión unánime, dejando una excelente primera impresión en la organización.

Ilia Topuria vs Damon Jackson (5 de diciembre de 2020)

Menos de dos meses después de su debut, Topuria regresó al octágono para enfrentarse al experimentado estadounidense Damon Jackson en UFC on ESPN: Hermansson vs Vettori. En esta ocasión, Topuria dejó ya claro su fuerza de puños que lo convertiría, unos años más tarde, en una estrella de la UFC. Después de un breve intercambio en el primer asalto, conectó un devastador gancho al cuerpo seguido de un crochet de derecha que dejó a Jackson fuera de combate. La victoria por KO en el primer round puso a Ilia en el radar de los aficionados y Dana White como una amenaza tanto en el suelo como de pie. Todo el mundo conocía su background en la lucha grecorromana y ahora también su descomunal fuerza de KO.

Ilia Topuria vs Ryan Hall (10 de julio de 2021)

Primera prueba de fuego para el hispanogeorgiano en la UFC. Se medía a Ryan Hall, conocido por ser un maestro del jiu-jitsu y un estilo 'excéntrico' dentro del octágono. La pelea tuvo lugar en UFC 264, y muchos esperaban ver si Topuria podría manejar la peligrosa guardia de Hall. El combate fue una demostración de inteligencia y 'IQ' de Ilia para mantener la pelea dónde su equipo quería. Evitó caer en las trampas del jiu-jitsu de Hall y, tras un intento fallido de sumisión de su oponente, Topuria lanzó una ráfaga de golpes en el suelo, finalizando la pelea por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto. Dejó a Hall dormido en unos pocos segundos y volvió a dejar una muestra de lo que era capaz si alguien le dejaba una ventana, por pequeña que fuese.

Ilia Topuria celebra su victoria ante Hall / AGENCIAS

Ilia Topuria vs Jai Herbert (19 de marzo de 2022)

El único día en el que hemos visto a Topuria sufrir dentro de la jaula. Topuria aceptó subir al peso ligero y enfrentarse a Jai Herbert en un Fight Night de Londres en el que luchó como visitante y tuvo que soportar los silbidos y abucheos de los aficionados. No sabían lo que estaba por venir. El combate empezó muy mal para el púgil del Climent Club ya que, a los pocos minutos, una excelente patada del inglés lo mandó al suelo y lo durmió durante milésimas de segundo. Topuria sacó sus garras y volvió a encontrar la luz al instante, derribando a Jai para recuperar el aliento. En el segundo round, Topuria logró conectar un brutal gancho de derecha en otra de sus combinaciones 'marca de la casa' que dejó a Herbert KO, completamente dormido ante su público, que quedó silenciado. Cuarta victoria en UFC, tercera finalización. Esta pelea subrayó la dureza mental y el poder de Ilia, quien demostró ser capaz de triunfar incluso en circunstancias muy adversas.

Ilia Topuria vs Bryce Mitchell (10 de diciembre de 2022)

En UFC 282, Ilia Topuria se enfrentó a Bryce Mitchell, un peleador invicto y especialista en la lucha y el grappling. Este combate prometía ser un duelo entre dos estilos basados en la lucha, pero Topuria dejó claro que era el peleador más completo de los dos. Aunque Mitchell intentó imponer su juego de suelo, Ilia defendió bien los derribos y logró golpear repetidamente a su oponente con precisión y potencia. En el segundo asalto, Topuria consiguió un derribo y finalizó a Mitchell con un estrangulamiento de brazo, logrando una victoria por sumisión y entregándole su primera derrota profesional. También fue un triunfo moral para 'El Matador', ya que ambos habían tenido un conflicto dialéctico en los días previos a la pelea. Otro 'listillo' que habló mucho ante los micrófonos y se quedó sin palabras sobre la jaula.

Ilia Topuria vs Josh Emmett (24 de junio de 2023)

Otro reto considerable para el hispanogeorgiano, que se medía con otro de los grandes pegadores de la división del peso pluma como Josh Emmett, conocido en la UFC por su buen mentón y descomunal poder de nocaut. Topuria se tomó este emparejamiento como un reto y llevó a Emmet a su propio terreno, donde lo destrozó. Pese a no conseguir finalizar al estadounidense, Ilia dio una auténtica exhibición de como debe ser aplicado el boxeo en las artes marciales mixtas. No hubo color. 'El Matador' venció al que por entonces ocupaba el puesto 5 del ránking del peso pluma por decisión unánime y, ahora si, se colocaba en la cola como uno de los principales retadores al título de las 145 libras.

El día de la verdad vs Alexander Volkanovski

A Ilia le llegó la oportunidad de cumplir su sueño y ser campeón del mundo el 17 de febrero de 2024. Era el momento por el que había trabajado todos esos años y nadie podía ponerse en su camino. Ni siquiera Alexander Volkanovski, que llevaba reinando la división durante casi 4 años y nunca había sido derrotado en el peso pluma. Hasta que llegó Topuria y un talento nunca antes visto.

Tras un primer round de tanteo en el que incluso el australiano pudo llevarse en las cartulinas, 'El Matador' ajustó y disparó en el segundo asalto. Una combinación que acabó con un derechazo venido del mismisimo infierno durmió a Volkanovski y estallaba la locura en Anaheim. Ilia Topuria era campeón del mundo de la UFC con un KO para la historia.

Defensa ante Max Holloway (26 de octubre de 2024)

La UFC optó por Max Holloway como primera defensa de Ilia Topuria en el trono de las 155 libras. El estadounidense, excampeón de esta misma división, nunca había sido noqueado a lo largo de su carrera profesional. Su granítica mandíbula y un boxeo de élite ponían a prueba el invicto del hispanogeorgiano.

Ilia trabaja el cuerpo en su combate ante Holloway en el UFC 308 / AP

Los dos primeros asaltos del combate fueron igualados, con ambos repartiéndose los rounds. Fue en el tercer asalto cuando Ilia logró recortar distancias e impactó un directo que hizo tambalear a su rival. Pocos segundos después, lanzó varios latigazos al cuerpo de Max que dejaron su rostro sin defensa. Entonces, con un crochet cargado de malicia, Topuria mandó al suelo a Holloway.