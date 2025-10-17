Topuria suelta la bomba: "Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca"

Ilia Topuria no da puntadas sin hilo. Unos meses después de convertirse en el décimo doble campeón de la UFC y a la espera de su primera defensa en las 155 libras, el 'Matador' sigue con su apuesta ambiciosa de convertirse en el mejor artista marcial de todos los tiempos.

El hispanogeorgiano, ya descansado tras coronarse en Las Vegas durante la International Fight Week del UFC 317, busca su próxima víctima dentro de la jaula más famosa del planeta. Las últimas informaciones lo colocan en el primer evento numerado de 2026, el mismo que servirá para estrenar el nuevo y faraónico acuerdo entre la promotora y Paramount+, valorado en 7.700 millones de dólares.

Dana White quiere que su nuevo aliado entre por la puerta grande y, según varias fuentes, Topuria sería el elegido para encabezar ese UFC 324 de enero en Los Ángeles, con Justin Gaethje o Paddy Pimblett como principales candidatos al cinturón del peso ligero.

Topuria quiere a Islam en UFC White House

Mientras los matchmakers de la compañía empiezan a encajar las piezas del puzle, Ilia se encuentra en Georgia, su tierra natal, disfrutando de su gente. Entre actos institucionales y compromisos mediáticos, el 'Matador' dejó una auténtica bomba al ser preguntado por su futuro profesional.

"Quiero pelear contra Islam Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título. Creo que sería una pelea enorme y magnética", declaró Topuria al periodista georgiano Giorgi Kokiashvili, de Setanta Sports.

Con estas palabras, Topuria deja claro que su objetivo número uno sigue siendo coronarse en el peso wélter y convertirse en el primer peleador de la historia en gobernar tres categorías diferentes. Y quiere hacerlo por todo lo alto: enfrentándose a un Islam Makhachev, un auténtico monstruo de tres cabezas que el próximo 16 de noviembre retará al campeón Jack Della Madalena por el cinturón de las 170 libras.

Una triple corona histórica

Por si el reto no fuese ya titánico, el hispanogeorgiano quiere ser la gran estrella del megaevento que la UFC celebrará en la Casa Blanca el próximo 14 de noviembre de 2026, coincidiendo con el cumpleaños del presidente Donald Trump y el 250 aniversario de Estados Unidos.

Topuria, actual número uno libra por libra de la UFC (a la espera de los próximos combates de Makhachev y Dvalishvili), ha insinuado que solo le quedan dos o tres peleas más antes de colgar los guantes. En ese tiempo, busca derribar cualquier muro y dejar una huella imborrable en la historia de las artes marciales mixtas. Ese tercer cinturón sería el punto culminante de un sueño que, cada día más, deja de parecer una locura.

Islam Makhachev retuvo su título del peso ligero / UFC

Para que ese Topuria vs. Makhachev en la Casa Blanca se haga realidad, todavía deben alinearse muchas piezas. La primera, y más evidente, es que tanto Ilia como Islam ganen sus próximos combates. Sin ese paso previo, cualquier plan quedaría en el aire.

Las condiciones para que suceda

La segunda condición pasa porque el hispanogeorgiano acepte pelear en enero, en Los Ángeles, dentro del UFC 324. Solo así dispondría del tiempo necesario para preparar a fondo el gran evento de junio en Washington. En cambio, si su regreso se retrasara hasta marzo —en el hipotético UFC 326 de Las Vegas—, el margen de trabajo para su equipo sería demasiado ajustado respecto a los rigurosos estándares de preparación que suelen seguir los Topuria.

La tercera y quizá más compleja tiene que ver con la propia compañía. La UFC debería autorizar una subida de Ilia al peso wélter tras una única defensa de su cinturón en las 155 libras, un movimiento poco habitual en la promotora. Además, Makhachev, siempre influido por el poderoso séquito de Ali Abdelaziz y los Nurmagomedov, tendría que dar el visto bueno a un enfrentamiento que podría cambiar el rumbo de ambas carreras.