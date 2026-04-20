Topuria siente "lástima" por sus compañeros de entrenamiento: "Gaethje tiene un estilo realmente raro"

Ser sparring de Ilia Topuria no es un trabajo al alcance de cualquiera. Recibir golpes constantes del que, para muchos, es uno de los mejores boxeadores del planeta en MMA exige una resistencia y una dureza fuera de lo común. ‘El Matador’ se encuentra inmerso en pleno training camp para su combate ante Justin Gaethje, programado para el próximo 14 de junio como main event del UFC Casa Blanca, el evento más excéntrico jamás organizado por la promotora.

Con Donald Trump a escasos metros del octágono, Topuria buscará defender su cinturón del peso ligero y sumar otra leyenda a su lista de víctimas, como ya hizo ante Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira. A menos de dos meses para la cita, el hispanogeorgiano trabaja sin descanso y lo muestra en su canal de YouTube con la serie ‘Road to the White House’, donde deja ver los entresijos de su preparación para Gaethje, que actuará como héroe local en el evento bautizado como Freedom 250.

Topuria sobre el estilo de Gaethje

En el último episodio, Topuria se refirió al exigente papel de sus compañeros de entrenamiento: "Es complicado que tengan que imitar el estilo de Justin Gaethje, lo siento por ellos. Podría ser un poquito mejor, les haría el trabajo más fácil", comentó entre risas. Sus principales “dobles” para recrear al estadounidense son Guram Kutateladze, íntimo amigo de la familia, y Aleksandre Topuria, su hermano menor, que ya acumula un 2-0 en la UFC.

El propio Ilia explicó qué hace tan peculiar a su rival: "Lanza golpes desde ángulos muy raros, baja las manos cuando pega con la otra, es raro". Un contraste total con su propio estilo. Mientras Gaethje basa su éxito en la agresividad, el caos y los intercambios de alto riesgo, Topuria representa todo lo contrario: precisión quirúrgica, control del ritmo y una capacidad de nocaut que ha quedado más que demostrada en sus últimos combates.

El campeón parte como claro favorito. A sus 29 años, se encuentra en el mejor momento de su carrera, tanto a nivel físico como mental, y parece preparado para imponerse a cualquier rival. Solo un nombre aparece de forma recurrente como amenaza real en el horizonte: Islam Makhachev, actual número uno del ranking libra por libra.

Noticias relacionadas

En el otro lado estará un Gaethje que llega con el peso de la experiencia… y del tiempo. A sus 37 años, el estadounidense —récord de bonos en la historia de la UFC— afronta posiblemente su última gran oportunidad de convertirse en campeón indiscutido. Ya cayó en sus anteriores intentos ante Khabib Nurmagomedov y Charles Oliveira, y ahora vuelve a tener delante el reto más complicado posible.