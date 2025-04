Topuria señala su próxima pelea en la UFC y se pronuncia sobre su retirada

Ilia Topuria sigue con el tiempo en su contra a la espera de conocer de forma oficial la fecha y el rival para su debut en el peso ligero de la UFC. Tras conocer al nuevo campeón de la división del peso pluma en el UFC 314, 'La Leyenda' ha revelado alguno de sus caminos alternativos a la ansiada pelea ante Islam Makhachev, que parece más lejos que nunca de hacerse realidad. Este será su quinto año en la UFC, y tiene entre ceja y ceja el objetivo de convertirse en doble campeón.

En el famosísimo podcast estadounidense de Joe Rogan 'PowerfulJRE', el hispanogeorgiano se ha abierto en canal sobre su carrera en la compañía liderada por Dana White y sus aspiraciones en esta nueva etapa en las 155 libras. Cuándo tiene pensado retirarse, a quién le gustaría enfrentarse en su próximo combate y otras reflexiones interesantes.

TOPURIA - MAKHACHEV

Sobre las dudas sobre su combate con Makhachev, quien parece decidido a no enfrentarse a Ilia y esperar a lo que suceda en la pelea estelar del UFC 315 entre Belal y Della Maddalena por una hipotética subida al peso wélter: "Me gustaría pelear con Islam (Makhachev), eso seguro. No me gustaría pelear como aspirante. Me da igual si Islam decide que no quiere pelear conmigo. Me sentaré hasta que tenga que hacerlo. ¿Dices que eres el campeón de la división? Estoy aquí. No puedes seguir evitándome todo el tiempo. Me prometieron que mi próxima pelea sería por el título en el peso ligero". Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido y podría ser el momento de buscar otras opciones.

TOPURIA - PADDY PIMBLETT

Una de las alternativas a Makhachev que parece ganar más fuerza es la de ver a Paddy Pimblett enfrentándose a Ilia Topuria. El peleador de Liverpool, nuevo 'top 8' del peso ligero tras su poderosísima victoria ante Michael Chandler, siempre se ha pronunciado a favor de pelear con 'La Leyenda', con quien comparte una historia de enemistad construida con esfuerzo a lo largo de los años. Tras confesar que existió la posibilidad de pelear con McGregor en su día y que ahora "no diría que no", Ilia aclara que prefiere pelear contra Paddy antes que con el irlandés.

Paddy Pimblett, enemigo de Ilia Topuria en la UFC / Twitter

Su plan ideal en la nueva división lo tiene claro: "Pondría a Gaethje contra Pimblett, yo contra Islam y cuando tenga el cinturón me pondría con Paddy porque creo que gana a Justin (Gaethje)", apuntó. El hispanogeorgiano, además, señaló el Santiago Bernabéu como escenario idílico, una lucha personal que también viene de lejos en sus negociaciones con Dana White y la llegada de la UFC a España. "Si pudieran ponerla en España, en el Bernabéu. Sé que a Dana White no le gusta, pero es el único estadio que puede cerrar su techo y está preparado para esto con 80.000 personas", apuntó. Aunque prioriza pelear primero con Islam por el título, la opción de Paddy también le motiva. Que sea antes o después de la pelea por el título dependerá de los planes de Dana White.

LA RETIRADA

Si algo tiene claro Ilia Topuria es que no quiere dedicar gran parte de su vida a las MMA y a pelear en la UFC. Ya lo avisó en una entrevista en 'COPE', donde señalaba que podría pelear "hasta los 30 o 32 años". Ahora tiene 28, así que un máximo de 4 años más de margen. Con el paso de los meses, ha ido maquillando esta respuesta y no ha querido alarmar a los aficionados de la UFC que le quieren ver pelear muchos años más: "Pelearé hasta que ya no lo disfrute, para ser honesto", explicó a Joe Rogan en el podcast. Tranquilos, que hay Ilia para rato.