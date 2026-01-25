Topuria saca partido de la derrota de Pimblett ante Gaethje: "Acabas de perder el sueldo más grande de tu vida. Ibas a hacerte rico si ganabas"

Ilia Topuria ya sabe quién va a ser su próximo rival y el actual campeón interino del peso ligero de la UFC. En una noche de leyenda en el estreno de Paramount+ en un evento numerado en Las Vegas, Dana White se marchó satisfecho tras disfrutar de un auténtico peleón entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el honor que había dejado vacante 'El Matador'.

Atento desde la distancia, Ilia lanzó un mensaje en redes sociales nada más terminar el combate y conocer como ganador a Gaethje tras un auténtico recital durante los cinco asaltos, dejando sin opciones al peleador de Liverpool. Increíblemente, Paddy no cayó dormido pese a recibir un buen nivel de golpes sobre su mentón.

Buenos enemigos desde tiempos inmemoriables, Topuria quiso hurgar en la herida de Pimblett recriminándole su actuación y la oportunidad perdida de enfrentarse ambos en la pelea que tendrá ahora con Gaethje por el título del peso ligero, probablemente entre abril y junio, ya sin la etiqueta de 'interino' como hoy. Sus palabras no decepcionaron, sin olvidarse de dar el primer 'golpe' a Gaethje de cara a su pelea:

"Pequeña salchicha, lo único que tenías que hacer era ganarle a un tipo de 38 años. Acabas de perder el sueldo más grande de tu vida. Ibas a hacerte rico si ganabas. Justin, solo puedo decirte felicidades... y me gustaría decirte que te prepares, pero estás perdido, pase lo que pase". Qué ganas tenemos de verle de vuelta sobre el octágono. Ya queda menos.