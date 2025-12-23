Topuria rompe su silencio: "Son tan chulos y arrogantes"

Ilia Topuria llevaba cierto tiempo instalado en un silencio casi total desde que comunicó que renunciaba "temporalmente" a defender el título, una pausa que él mismo enmarcó como una decisión dolorosa, pero necesaria para proteger "su paz, su familia y su nombre". En ese comunicado, el campeón explicó que su vida personal había cruzado una línea roja: denunció haber sufrido "situaciones y presiones intolerables", con amenazas de difundir acusaciones de malos tratos. Ilia fue más allá y aseguró que todo está en manos de la justicia para actuar por intento de extorsión, falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de amenazas.

Al margen de este tema, el doble campeón de la UFC sigue vinculado al deporte. Topuria no ha vuelto a hablar del caso en público, pero sí ha abordado un tema que preocupa a todos los aficionados de las artes marciales mixtas: su situación en lo deportivo. En una entrevista grabada durante un evento de WOW con 'El Doberdan', el hispanogeorgiano verbalizó sus ganas de volver al octágono y de enfrentarse a su próximo rival.

En esa línea, se mostró dispuesto a medirse con el ganador del Justin Gaethje–Paddy Pimblett, el combate programado por el cinturón interino del ligero para el 24 de enero de 2026 en UFC 324, precisamente como respuesta de la compañía a su ausencia en el primer trimestre. "Cualquiera de los dos me vale. El que gane, el que mejor se prepare y el que haga la mejor actuación. Me gusta pelear contra ganadores, contra gente que genera expectativas", afirmó.

Sin embargo, Topuria no se limitó a marcar su calendario sino que apuntó directamente a nombres propios, y lo hizo con el Team Khabib como diana principal. Un enemigo habitual en sus declaraciones: Sus declaraciones sobre Islam Makhachev elevaron el volumen del cruce que la UFC lleva tiempo soñando: acusó al daguestaní de "hablar demasiado" desde la distancia además de deslizar su deseo de dejarlo 'KO' cuando conecte su derecha: “Me gustaría someterlo delante de Khabib. Son tan chulos y arrogantes…”.

También hubo munición para Arman Tsarukyan, otro enemigo particular de Ilia: Topuria cuestionó su credibilidad dentro de la empresa y le reprochó, entre otras cosas, haber rechazado oportunidades importantes o haberse retirado de compromisos clave. El resultado fue una entrevista que, sin tocar su proceso personal, sí reabrió frentes deportivos con varios de los nombres que dominan el panorama de la compañía que preside Dana White.

EL MÁNAGER DE MAKHACHEV, AL ATAQUE

Ahí es donde entra Ali Abdelaziz. El mánager de Islam Makhachev, y uno de los representantes más influyentes del negocio en la UFC, reaccionó en 'X' con un mensaje lleno de reproches poniendo en duda el proceso de duelo en su situación personal: "Estoy un poco confundido. Todo el mundo le está dando a este tipo espacio y respeto para que resuelva sus problemas familiares, y debería ser así. Pero cuando sale hablando de Khabib, Islam y Arman, sin venir a cuento… y ni siquiera está peleando. No estoy seguro de que la gente deba seguir dándole un pase"