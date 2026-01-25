Topuria ya tiene próximo rival: Gaethje vence a Pimblett en el UFC 324 y es el nuevo campeón interino

Ilia Topuria ya tiene a su próxima leyenda en el punto de mira. Justin Gaethje se proclamó nuevo campeón interino del peso ligero en el UFC 324 tras imponerse a Paddy Pimblett en una guerra sin cuartel a lo largo de cinco asaltos. El inglés mostró corazón, resistencia y una mandíbula de acero ante ‘The Highlight’, pero pagó la falta de experiencia en los momentos clave del combate y solo en el tercer asalto logró imponer su ritmo.

Gaethje estuvo cerca de finalizar la contienda hasta en dos ocasiones y fue superior en el global del enfrentamiento, haciendo valer sus ya característicos volados de derecha, el arma con la que terminó sellando el triunfo. Es la segunda vez que Justin conquista el cinturón interino del ligero. En su primera unificación cayó ante Khabib Nurmagomedov; ahora queda por ver qué ocurre frente a ‘El Matador’.

GAETHJE EMPIEZA CON TODO

El combate arrancó de la forma más caótica posible. Tras unos primeros intercambios de tanteo, un upper de Gaethje envió a la lona a un Paddy que pareció estar noqueado. Justin no se ensañó y permitió que el inglés se reincorporase y se recompusiera. Un piquete de ojos del estadounidense detuvo momentáneamente la acción y evitó que la situación fuera a mayores.

En el segundo asalto continuó la presión asfixiante de ‘Highlight’ contra la reja, con golpes curvos y una constante marcha hacia delante. En el lado opuesto, Pimblett se mostraba incómodo, sin fluidez dentro del octágono y sin encontrar soluciones, ni siquiera cuando la pelea tocaba el suelo. Su ofensiva se limitaba a patadas y alguna rodilla en el clinch, lejos de la agresividad mostrada meses atrás ante Michael Chandler. El de Liverpool terminó pidiendo la hora en los últimos segundos del round, castigado con dureza por un Gaethje que descargó un ground and pound feroz acompañado de codos afiladísimos.

BATALLA DE ÉPOCA EN LAS VEGAS

El guion cambió en el tercer acto. Paddy sacó fuerzas de donde parecía no haberlas y firmó su mejor asalto, conectando desde el centro de la jaula y castigando con insistencia la pierna adelantada del estadounidense. El británico se crecía al ver cómo el mentón de Gaethje acusaba algunas combinaciones y los puntos iban a su esquina. Sin embargo, el momentum volvió a girar en el cuarto round. Gaethje retomó el control con golpes de poder, especialmente con los volados de derecha, haciendo retroceder a un Paddy ya completamente magullado y ensangrentado.

El chico de oro lo estaba pasando mal, pero seguía demostrando una valentía inquebrantable. Por corazón no iba a ser: levantó los brazos para encender al público justo antes del inicio del asalto definitivo.

El quinto round fue un homenaje al espíritu de guerra de ambos. Con el tanque de cardio prácticamente vacío, Pimblett y Gaethje se lanzaron todo lo que les quedaba, encontrando en el clinch los pocos segundos de respiro dentro de la tempestad. Las derechas del norteamericano seguían entrando y la mandíbula granítica de ‘Baddy’ continuaba negándose a claudicar.

La batalla terminó como había transcurrido los 24 minutos anteriores: con un último minuto de absoluta locura, ambos peleadores tirando de alma para intentar finalizar al hombre que tenían enfrente. No fue posible y el combate se fue a las cartulinas con un veredicto claro. Justin Gaethje, a sus 35 años, se convertía por segunda vez en campeón interino del peso ligero de la UFC.

O'MALLEY RECUPERA LA SONRISA Y WALDO NOQUEA

En la antesala del plato fuerte, Sean O’Malley volvió a saborear la victoria tras imponerse por decisión a Song Yadong, un rival incómodo que por momentos puso en aprietos al estadounidense, pero que terminó siendo inferior al mejor ‘Suga’. “Petr Yan, tienes algo que quiero”, soltó al término del combate, dejando claro su objetivo inmediato tras una actuación que, sin ser brillante, sí recordó por momentos al O’Malley más reconocible.

No logró finalizar al peleador chino, pero recuperó sensaciones importantes dentro de la jaula: movilidad constante, ese estilo de “picar” a sus oponentes desde la distancia, derechas sueltas y bien medidas, y el uso inteligente de las patadas frontales para marcar territorio. Fue una victoria sin fuegos artificiales, pero un auténtico bálsamo para el ‘Suga Show’ tras los dos duros capítulos perdidos ante Merab Dvalishvili.

Con las trenzas rosas y verdes, caminando hacia el octágono al ritmo de Superstar, Sean pareció recuperar parte de esa ‘aura’ que muchos temían perdida. Y con la victoria también de Umar Nurmagomedov ante Deiveson Figueiredo, ahora la pelota queda en el tejado de los matchmakers de la UFC en el peso gallo. La realidad es que la revancha con Petr Yan es un combate que la afición lleva tiempo pidiendo a gritos.

Más extraño fue el choque entre pesos pesados que protagonizaron Waldo Cortes Acosta y Derrick Lewis, un combate que terminó con sabor caribeño. Tras un primer asalto de escasa actividad —con el dominicano marcando el ritmo a base de jab y Lewis soltando alguna patada alta aislada—, el desenlace llegó de la forma más inesperada en el segundo round.

Un golpe aparentemente inofensivo hizo perder la compostura al estadounidense, que acabó en el suelo, donde el ‘Salsa Boy’ no perdonó. Cortes Acosta lo remató con un ground and pound contundente y sin respuesta, obligando al árbitro a detener la pelea. Nueva victoria para Waldo, a quien ya nadie puede negarle una oportunidad titular: cuatro triunfos en 2025 y un inicio de 2026 igual de on fire, nada menos que ante el mayor noqueador de la historia de la UFC.

Tras el combate, el dominicano pidió a Curtis Blaydes como próximo rival, a la espera de lo que ocurra en la cima de la división, donde sigue sobrevolando la posible reprogramación del Aspinall vs Gane.