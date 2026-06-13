Ilia Topuria, a punto de hacer historia: tan solo 4 leyendas de la UFC lo han conseguido

La UFC ha visto pasar varias generaciones de leyendas desde su nacimiento en 1993. En más de tres décadas de historia, solo once peleadores han conseguido convertirse en dobles campeones, un privilegio reservado para quienes logran dominar dos divisiones distintas. Ilia Topuria entró en ese grupo el pasado verano tras noquear a Charles Oliveira en Las Vegas y conquistar el cinturón del peso ligero, apenas un año después de haberse proclamado campeón del pluma ante Alexander Volkanovski. Ahora, en la Casa Blanca y delante de Donald Trump, el hispanogeorgiano tiene la oportunidad de entrar en otro club todavía más exclusivo.

Solo cuatro nombres en toda la historia de la UFC han logrado defender cinturones en dos categorías diferentes: Daniel Cormier, Amanda Nunes, Henry Cejudo y Jon Jones. Todos ellos marcaron una época dentro de la compañía y construyeron legados prácticamente irrepetibles. Topuria puede convertirse ante Justin Gaethje en el quinto integrante de esa lista.

TOPURIA, UN DOBLE CAMPEÓN SIN DERROTAS

Lo más llamativo es que Ilia ya hizo algo que nadie había conseguido antes. Dobles campeones han existido varios, pero ninguno había alcanzado ese estatus manteniendo intacto el invicto. El ‘Matador’ llegó al cinturón del ligero con un impecable 17-0 y dejando por el camino a tres figuras históricas de la UFC como Volkanovski, Max Holloway y Oliveira, todos ellos derrotados por KO.

Su caso también contrasta con el de Conor McGregor, el primer campeón simultáneo de dos divisiones en la historia de la empresa. El irlandés conquistó los cinturones del pluma y el ligero, pero nunca llegó a defender el segundo título. Poco después se centró en su aventura boxística ante Floyd Mayweather Jr. y dejó ambas divisiones bloqueadas durante meses, algo que la UFC ha tratado de evitar desde entonces.

Ilia Topuria afirma que no ha recibido ninguna oferta de contrato por parte de la UFC / UFC

Por eso lo que puede hacer Topuria tiene tanto valor. No solo logró convertirse en doble campeón, sino que además está a una victoria de defender el cinturón del ligero y consolidarse definitivamente como una de las caras de esta generación.

Y, sobre el papel, llega en una situación inmejorable. A sus 29 años atraviesa el mejor momento de su carrera, mantiene el invicto y parte como claro favorito ante un Gaethje que sigue siendo peligrosísimo, pero que también afronta probablemente la última gran oportunidad de convertirse en campeón absoluto de las 155 libras.

LA LISTA A LA QUE TOPURIA QUIERE UNIRSE

El precedente histórico tampoco es sencillo de igualar. Cormier fue el primero en lograr defensas titulares en dos categorías. Reinó durante años en el semipesado y posteriormente subió al peso pesado para derrotar a Stipe Miocic y defender después el cinturón ante Derrick Lewis.

Cormier, el primer doble campeón en defender las dos divisiones / UFC

Amanda Nunes sigue siendo la única mujer en conseguirlo. La brasileña dominó el peso gallo y el pluma femenino durante años y defendió ambos cinturones frente a distintas generaciones de contendientes. Henry Cejudo hizo algo parecido en las divisiones pequeñas. El estadounidense reinó primero en el peso mosca y después en el gallo, consolidándose como una de las figuras más particulares de la era moderna. El último en unirse a ese grupo fue Jon Jones. Considerado por muchos el mejor peleador de todos los tiempos, dominó durante más de una década el peso semipesado antes de subir al pesado y conquistar también esa categoría tras derrotar a Ciryl Gane. Más tarde defendería el cinturón frente a Miocic en lo que, hasta hoy, sigue siendo su última aparición dentro de la jaula.

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Topuria puede ahora añadir otro matiz todavía más difícil a esa lista: hacerlo manteniendo intacto el cero en derrotas.