Topuria, menospreciado por sus víctimas: "La gente mira los nombres, no el récord"

Algunos de los últimos rivales de Ilia Topuria en la UFC han salido a la luz con declaraciones sorprendentes sobre el hispanogeorgiano, días después de su triunfo ante Charles Oliveira en Las Vegas, donde se coronó como nuevo campeón del peso ligero.

El último, y más sorprendente, en menospreciar el poder del ‘Matador’ ha sido Max Holloway, quien este sábado se enfrentará a Dustin Poirier en el combate estelar del UFC 318, donde defenderá el cinturón del BMF (Baddest Mother Fucker).

Holloway infravalora su momento

Precisamente este título fue motivo de polémica cuando Blessed se midió a Topuria en octubre pasado. Ilia, por aquel entonces monarca del peso pluma, defendía su trono de las 145 libras ante Max, pero este se negó a poner en juego el estatus de BMF, algo que desde el equipo del hispanogeorgiano se presionó sin éxito.

Con o sin el cinturón en disputa, Holloway cayó desplomado en el tercer asalto por un crochet de izquierda del ‘Matador’, que se convirtió así en el primer hombre en noquear al hawaiano en toda su carrera. "No sentí que Topuria pegara muy fuerte. Pero, visto lo visto, sí que debe hacerlo. Cuando me enfrenté a Gaethje, sentí que él pegaba más fuerte y también que pateaba más fuerte. Con Ilia no lo sentí así", declaró Max en una entrevista a CBS Sports. Cabe recordar que el estadounidense llegaba al pleito con una fama de indestructible y una mandíbula granítica que había resistido los golpes de los mejores pegadores del planeta. Ante el chico del Climent Club, no fue así.

Las tres últimas victorias de Topuria han sido ante tres leyendas de las MMA: Volkanovski, Holloway y Oliveira, y ya hay quienes la catalogan como la mejor racha de tres combates en la historia reciente del deporte. Para Blessed, sin embargo, hay matices: “La gente solo mira los nombres, no los récords. Charles venía de una sola victoria. Ha vencido a algunos de los nombres más grandes, pero... está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. La UFC le pone a tipos enfrente y él los está noqueando. Bien por él". También restó mérito a la victoria sobre Volk en febrero de 2024: "Cuando piensas en esa pelea, con Volkanovski viniendo del KO ante Makhachev… es muy loco".

Volkanovski y Emmet se suman

Precisamente fue el propio Volkanovski quien, días antes, había hablado sobre su actuación ante Topuria en el podcast de Demetrious Johnson. "Siento que la conmoción cerebral que sufrí con el KO de Islam (Makhachev) fue más fuerte que la de Topuria… Debería haberme tomado un descanso", reconoció con tono de arrepentimiento. Ilia fue el encargado de poner fin a un reinado de casi cuatro años, en los que The Great había limpiado la división de arriba abajo. Nadie había logrado vencer al australiano en el peso pluma... hasta que llegó el 'Matador'.

Topuria, durante su combate con Emmett / TWITTER

El más sorprendente de todos los que han subestimado al hispanogeorgiano ha sido Josh Emmett, quien sufrió una auténtica paliza cuando ambos se enfrentaron en Jacksonville, en el verano de 2023. Emmett acabó con el rostro completamente desfigurado tras medirse al 'Matador' en un combate que bien pudo haber sido detenido por el médico. "Desde una perspectiva puramente física… siento que otros con los que he peleado me han pegado más fuerte", aseguró. Lo más llamativo fue cuando mencionó a dos rivales que, según él, le golpearon más duro: Christos Giagos y Dan Ige. Lo curioso es que ambos forman parte de su historial de victorias: a Giagos lo venció por TKO para proclamarse campeón de WFC, y a Ige lo superó por decisión unánime en 2021.