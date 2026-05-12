Topuria se queda solo: el único campeón invicto de la UFC

La derrota forma parte del deporte. Las victorias se celebran y de las caídas se aprende, especialmente en unas artes marciales mixtas donde cualquier detalle puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. Lo vimos el pasado fin de semana en Newark, en una noche que terminó dejando una de las mayores sorpresas de los últimos años en la UFC. Sean Strickland, al que muchos daban prácticamente por condenado ante el vendaval que suponía Khamzat Chimaev, acabó haciendo saltar la banca y recuperó el cinturón del peso medio con una actuación inteligentísima en el Prudential Center. Este resultado, de forma indirecta, deja a Topuria en una posición privilegiada.

El estadounidense sobrevivió al tramo más peligroso del combate, precisamente donde todos pensaban que iba a romperse: la lucha. Chimaev logró imponer su grappling durante el primer asalto, pero Strickland resistió, no cometió errores graves y consiguió llevar la pelea poco a poco hacia el terreno que más le convenía. A partir de ahí apareció el Sean de siempre. Jab constante, teep kick al cuerpo y muchísimo volumen de golpeo para ir desgastando a un Khamzat que fue perdiendo frescura con el paso de los minutos.

Topuria se mantiene en la cima

La pelea se fue igualando round a round hasta desembocar en una decisión dividida que terminó coronando otra vez a Strickland como campeón de las 185 libras. Chimaev no solo perdió el cinturón, sino que también dejó atrás el invicto y esa sensación de peleador prácticamente imposible de descifrar que había construido desde su llegada a la UFC allá por 2020, en plena etapa Covid.

Eso provoca un efecto inmediato en otra gran figura de la compañía: Ilia Topuria. El hispanogeorgiano pasa a ser el único campeón invicto de toda la UFC. Un dato que, viendo lo complicado que es mantenerse perfecto en este deporte, tiene muchísimo valor. Topuria conquistó el doble campeonato el pasado mes de julio después de reinar anteriormente en el peso pluma y mantiene intacto un impecable 17-0 como profesional. Fue el primero en conquistar dos categorías con un '0' en el casillero de derrotas. Cada combate suyo parece reforzar todavía más la sensación de que estamos viendo a un peleador especial y un talento generacional.

Y eso que hace apenas unos meses muchos hablaban de Chimaev como el hombre destinado a dominar durante años el peso medio. Su 15-0, el estilo agresivo que tiene y la facilidad con la que venía pasando por encima de rivales de primer nivel hacían pensar en un reinado larguísimo. Pero la UFC no perdona. Un mal planteamiento, un rival incómodo o simplemente una mala noche pueden cambiar por completo el panorama.

Gaethje quiere romper la estadística

El siguiente en poner a prueba ese invicto de Topuria será Justin Gaethje. El estadounidense, actual campeón interino del peso ligero y uno de los peleadores más espectaculares que ha pasado por la empresa, se enfrentará al ‘Matador’ el próximo 14 de junio en la Casa Blanca para unificar los cinturones de las 155 libras.

El careo entre Ilia Topuria y Justin Gaethje frente a la Casa Blanca / UFC

Sobre el papel, el favoritismo recae claramente del lado de Ilia. Gaethje sigue siendo peligrosísimo, especialmente por su capacidad para convertir cualquier pelea en un caos absoluto, pero también atraviesa la recta final de su carrera. A sus 37 años acumula muchísima guerra encima y enfrente tendrá probablemente al peleador más preciso y fiable del planeta ahora mismo.

Con Topuria manteniendo ese cero en su récord, únicamente quedan otros pocos nombres invictos dentro de los rankings de UFC. El más destacado es Movsar Evloev, que con un 20-0 ya tiene prácticamente asegurada una oportunidad titular en el peso pluma tras derrotar recientemente a Murphy en Londres.

También aparece Michael Morales, el ecuatoriano del peso wélter que sigue creciendo a pasos agigantados y presenta un 19-0 que ya lo coloca muy cerca de la conversación por el cinturón de Islam Makhachev. Otro nombre que continúa sin conocer la derrota es Farid Basharat, invicto también dentro del peso gallo con un balance de 15-0.