¡Topuria se postula para el UFC Casa Blanca!: "¿Quién quiere apostar?"

La UFC celebrará un espectacular evento el próximo mes de julio para celebrar los 250 años de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Un cartel que está llamado a ser uno de los mejores de la historia de la competición y en el que ha presentado candidatura, como era de esperar, el gran nombre del momento. Ilia Topuria.

"¿Quién quiere apostar conmigo a que soy el evento principal en la Casa Blanca?", comentó en redes sociales el peleador hispanogeorgiano, dando por hecho que la compañía cuenta con él para liderar la cartelera. De esta forma, Ilia, que volverá a un octágono a principios del próximo año, abre la puerta a pelear en julio de 2026.

En el evento en Casa Blanca está confirmada la presencia de Conor McGregor. La presencia del irlandés y la oficialidad de la celebración, comunicada por parte de Dana White y Donald Trump, fueron un bombazo total. Un acontecimiento que acogería a 5.000 personas, con pantallas gigantes para más de 85.000 y el pesaje en el Memorial a Lincoln.

Evidentemente, todos los luchadores quieren encabezar el cartel, aunque ahora mismo McGregor parece el mejor posicionado. La presencia de Ilia podría alterar el plan, en caso de poder celebrarse, por ejemplo, el tan esperado duelo contra Islam Makhachev. De ser así, difícil sería que esta pelea no fuera la encabezara cualquier evento.

McGregor estará en el UFC Casa Blanca / UFC

Quien no parece que vaya a estar en la UFC Casa Blanca es Jon Jones. Según Dana White, es un peleador "poco confiable", a diferencia de McGregor, que no le ha "fallado nunca". También el irlandés podría ser el rival de Topuria, aunque sería un duelo más mediático que igualado a día de hoy, aunque Ilia ha reconocido más de una vez que le gustaría enfrentarse a 'The Notorious".