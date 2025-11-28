Topuria pone en 'pausa' su carrera: "Estoy pasando por un momento personal difícil"

Ilia Topuria estará un tiempo apartado de la jaula de la UFC. El actual campeón del peso ligero comunicó en redes sociales, el pasado jueves, que a causa de unos problemas de índole personal no peleará en el primer cuatrimestre de 2026, tal y como se había estado rumoreando desde hace meses. El hispanogeorgiano se subió por última vez al octágono en Las Vegas, donde se convirtió en doble monarca de la promotora tras derrotar a Charles Oliveira por KO en el segundo asalto.

"No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", señala Topuria en su mensaje. "No quiero retrasar la división. La UFC organizará los combates necesarios y, tan pronto como se resuelvan los asuntos, le comunicaré a la UFC que estoy listo para comenzar mi regreso".

Estas noticias llegan días después de ver a Ilia presente en el UFC Qatar, donde su hermano Aleksandre disputaba su segundo compromiso en la mejor liga de MMA del mundo. Con dos posibles rivales futuros —Tsarukyan y Paddy Pimblett— también en tierras cataríes, sorprendió no saber nada sobre la próxima pelea de un Topuria que, en sus propias palabras, declaró "no tener ningún acercamiento ni cotnrato por parte de la UFC". Aquellas declaraciones ya dejaban claro que no estaría en el primer evento numerado de 2026, el que abrirá la nueva alianza entre Paramount+ y UFC, aunque todavía existía la esperanza de verle de regreso a finales del primer trimestre.

Pimblett y Gaethje por el cinturón interino

Ahora, gracias también a las informaciones de Álvaro Colmenero de ABC, sabemos que el regreso del ‘Matador’ estaría agendado para principios de primavera o incluso verano, una vez haya podido resolver sus problemas personales y la división haya seguido su curso natural. De hecho, tras el comunicado del campeón, la UFC anunció una batería de combates con implicaciones directas en la categoría de las 155 libras. Paddy Pimblett y Justin Gaethje, los dos púgiles que mejor posicionados estaban para retar al campeón, se medirán ahora por el título interino del ligero en el Main Event del UFC 324 del 24 de enero, que se celebrará en Las Vegas.

En el T-Mobile Arena también tendremos el ‘supercombate’ femenino entre la campeona gallo Kayla Harrison y la ‘GOAT’ Amanda Nunes, que regresa del retiro, además de la presencia de Sean O'Malley frente a Song Yadong y del ‘Salsa Boy’ Waldo Cortés-Acosta contra Derrick Lewis. Se trata de una gran cartelera para levantar el telón del acuerdo de 7.700 millones de dólares que Paramount+ ha puesto sobre la mesa para relevar a ESPN en los derechos televisivos de la UFC, aunque el deseo de la promotora y del público era ver a Topuria defendiendo su trono.

Una vez tengamos nuevo campeón interino de las 155 libras y Topuria regrese a los entrenamientos, la promotora estará obligada a fijar una fecha para unificar ambos títulos. Por lo tanto, ya sabemos que Arman Tsarukyan no se verá las caras con el ‘Matador’ hasta, como mínimo, finales de 2026 y deberá esperar su turno en la fila.