Topuria no pierde la forma junto a Sergio Ramos y Pablo Motos: "Compartiendo tiempo con mis ídolos"

El nombre de Ilia Topuria ha ocupado titulares en las últimas semanas, aunque en esta ocasión no lo han hecho por sus hitos sobre el octágono, sino por sus problemas personales: "No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", comentaba el hispano-georgiano en X.

En este sentido, a mitad del mes de diciembre comunicó a través de las redes que "durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos", comentaba.

Topuria, en los juzgados de Móstoles / SERGIO PÉREZ

Así, 'El Matador' apuntaba a que estaba sufriendo extorsión y que decidía alejarse de la defensa de sus títulos durante un tiempo. Esto, sin embargo, no le exime de seguir con su preparación física, un entrenamiento que le permitirá regresar en la mejor forma posible cuando decida que está preparado para volver al ruedo.

Así mismo lo ha dejado claro en una de sus últimas publicaciones en Instagram, que ha compartido junto con Sergio Ramos, uno de los protagonistas del contenido: "Compartiendo tiempo con mis ídolos", escribe en la descripción del carrusel en las redes.

Sergio Ramos con la camiseta del Sevilla FC hace dos temporadas. / AFP7 vía Europa Press

El andaluz sigue sin equipo después de su periplo con Rayados de Monterrey, aunque últimamente ha sido noticia por más por sus intenciones de comprar el Sevilla, que por un posible regreso a los terrenos de juego ya al borde de los 40 años.

En el primer vídeo se puede ver al peleador y al futbolista en una sesión de cardio matutina, corriendo por lo que parecen los alrededores de la casa de uno de los dos deportistas.

Pero todavía es más impactante el segundo protagonista del 'post', el presentador televisivo Pablo Motos, que se sometió a uno de los entrenos de boxeo del campeón de la UFC desde su propio gimnasio. En su caso, aunque no participó en la carrera, sí que lo hizo en las dominadas, y además con soltura pese a los 60 años que figuran en su biografía, demostrando que se mantiene en buena forma física.

Además, también se animaron a lanzar unos cuantos golpes con mucha intensidad al sparring y al saco de boxeo. De hecho, es la segunda ocasión en la que Motos aparece sin camiseta en los últimos días, ya que apareció junto al actor turco Can Yaman nuevamente haciendo dominadas, durante la visita del protagonista de la serie de 'El turco' de Movistar+.