Topuria, en parón 'forzado' hasta 2026

El rompecabezas de la UFC no espera a nadie a falta de cuatro meses para cerrar 2025. El futuro inmediato de Ilia Topuria, número uno del ránking libra por libra —el más prestigioso de la compañía, que evalúa a todos los peleadores sin importar su peso—, apunta ya al próximo año.

‘El Matador’ disputó su último pleito a finales de junio, cuando noqueó en el primer asalto a Charles Oliveira para proclamarse nuevo campeón del peso ligero. Un triunfo que lo catapultó al máximo estrellato de las MMA, igualando a leyendas como el recién retirado Jon Jones y arrebatándole a Islam Makhachev el trono como “pound for pound king”. Desde entonces, muchos esperaban ver a un Topuria más activo.

El combate de Aleks 'aparta' a Ilia hasta 2026

En su primera rueda de prensa en Madrid, el hispanogeorgiano ya dejó claras sus intenciones: quería que su salto definitivo a las 155 libras fuese completo, con recortes de peso mucho más llevaderos y Training Camps menos exigentes. Incluso deslizó la posibilidad de pelear en el último evento numerado del año, en diciembre en Las Vegas: “Podría ser una opción, perfectamente”, dijo entonces.

Aleksandre e Ilia entrenando junto a Guram Kutateladzte / INSTAGRAM

Sin embargo, los meses han pasado y, entre vacaciones y silencio mediático, las opciones de ver su primera defensa en 2025 son prácticamente nulas. Más aún tras la información adelantada por MARCA: su hermano Aleksandre peleará en noviembre, lo que confirma que Ilia centrará el último tramo del año en acompañar al mayor en su preparación.

Desde hace años, los Topuria funcionan como entrenadores principales el uno del otro. Cuando uno tiene combate, el otro aparca su carrera para actuar como sparring, asesor o coach. Aleksandre estuvo casi dos años inactivo durante el ascenso meteórico de Ilia, y este último hizo lo propio cuando su hermano debutó en la UFC en febrero.

Enero, febrero o marzo para estrenar el acuerdo de Paramount+

La dinámica se repetirá: Aleksandre enfrentará al kazajo Bekzat Almakhan (12-2) el 22 de noviembre en UFC Qatar, por lo que la vuelta de Ilia se aplaza, como mínimo, al primer trimestre de 2026, algo que también comentó en 'X' el contrastado periodista de 'ABC' Álvaro Colmenero. Una fecha que encaja con el nuevo acuerdo televisivo de la compañía. A partir de enero, Paramount+ tomará el relevo de ESPN con un contrato de 7.700 millones de dólares y la exclusividad en retransmisiones, enterrando definitivamente el modelo de Pay Per View.

La lógica es clara: Paramount querrá arrancar su nueva alianza por todo lo alto, y nadie mejor que Ilia Topuria, el mejor peleador del mundo, para encabezar esa puesta en escena. Por fechas, intereses y estrategia, todo apunta a que ‘El Matador’ volverá a subirse al octágono más famoso del planeta en los primeros compases de 2026.